غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركتين بالإمارة في سوق الدراجات الكهربائية خارجياً

المصدر: دبي _ البيان

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نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في دعم شركتين عاملتين في الإمارة للتوسع بسوق الدراجات الكهربائية العالمية، حيث ساهمت جهود الغرفة في انجاز شراكة استراتيجية بين شركتي "ون موتو" و"جلوبال سينرجي تريدنج" للاستفادة من نمو الطلب العالمي على وسائل النقل المستدام وخاصة الدراجات الكهربائية.

ولعبت غرفة دبي العالمية دوراً محورياً في إتمام الشراكة بين "ون موتو"، وهي شركة متخصصة في مجال المركبات الكهربائية ومقرها دبي، وشركة "جلوبال سينرجي تريدنج" المتخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية وخدمات المبيعات وتتخذ من دبي مقراً لها. وأثمرت الشراكة عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "ون موتو تكنولوجيز برايفت ليمتد" لإدارة العمليات الخارجية المشتركة في قطاع الدراجات الكهربائية وتحديداً في السوق الهندية.

وتجسد هذه الشراكة التزام غرفة دبي العالمية بقيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، وخلق فرص مجزية أمام القطاع الخاص في دبي لبناء شراكات محلية وعالمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار مجتمع الأعمال ونمو التجارة الخارجية للإمارة.

فرص

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تحرص غرفة دبي العالمية على تسليط الضوء على الفرص الجديدة في الأسواق الخارجية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي، بالتزامن مع تحفيز القطاع الخاص على تطوير شراكات بنّاءة، وتصدير الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها شركات الإمارة في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع النقل المستدام، إلى العالم. وتساهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كبوابة عالمية محفزة للفرص والنمو".

وقال آدم ريدجواي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ون موتو": "شكلت غرفة دبي العالمية عاملاً مؤثراً في تطور التوسع الدولي لأعمالنا، وساهمت في إنجاح الشراكة بين "ون موتو" و "جلوبال سينرجي تريدنج"، لدخول أسواق المركبات الكهربائية في العالم مما يشكل خطوة استراتيجية لنا ستساهم في الارتقاء بنشاطاتنا وأعمالنا".

دعم

وقال نافين إغبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال سينرجي تريدنج": "نتوجه بجزيل الشكر لغرفة دبي العالمية على دورها الفعال في دعمنا لإبرام الشراكة مع "ون موتو"، والتي ستساهم في توفير وسائل نقل صديقة للبيئة دون انبعاثات وبتكلفة مناسبة. وتهدف شركة "جلوبال سينرجي تريدنج" لتنويع أعمالها عبر الدخول في مجال التجميع والإنتاج، وذلك للمساهمة في توفير بيئة خضراء صحية ونظيفة للأجيال المقبلة".

وكانت غرفة دبي العالمية قد ساهمت بشكل فعال في تحفيز نمو "ون موتو" من خلال مكاتبها التمثيلية في أمريكا اللاتينية، والتي ساعدت الشركة على تنفيذ خططها التوسعية في العديد من أسواق تلك المنطقة، حيث قام مكتب غرفة دبي العالمية في الأرجنتين بتنسيق الشراكة بين "ون موتو" وشركة "سانتياغو موتورز" في تشيلي لعقد صفقة تبيع بموجبها "ون موتو تكنولوجيز" مجموعة متنوعة من مركباتها الكهربائية للشركة التشيلية عبر شبكة مبيعاتها الوطنية في أمريكا اللاتينية.

وكان رائد الأعمال آدم ريدجواي قد أسس شركة "ون موتو" في دبي للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية. ونجحت الشركة بإيصال منتجاتها إلى أسواق المملكة المتحدة والبحرين والأردن وسيريلانكا وتشيلي والعراق ونيبال وإثيوبيا، حيث تتطلع للتوسع في مبيعاتها إلى أسواق جديدة.

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