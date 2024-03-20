«دبي لصناعات الطيران» تحصل على 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران، توقيع صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني - آسيا. وسيدعم القرض الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي تعزز العلاقة المتينة أصلا مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالميا في مركز دبي المالي العالمي. وسيهم القرض في تعزيز سيولتنا المتميزة التي وصلت إلى 4.1 مليارات دولار بنهاية 2023. ونتوجه بجزيل الشكر إلى فرع بنك التعمير الصيني في مركز دبي المالي العالمي وبنك التعمير الصيني - آسيا على دعمهما المستمر، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع البنك في المستقبل».

وقال يوان شينغروي، الرئيس التنفيذي الأول لدى بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي): «يسر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي التعاون مرة أخرى مع شركة دبي لصناعات الطيران، المؤسسة المرموقة عالميا في قطاع الطيران. ونحن ملتزمون بمقاربة تركز على العملاء والاستفادة من الأفضلية التنافسية لمجموعة بنك التعمير الصيني في السوق المالية كما نواصل السعي لتزويد شركة دبي لصناعات الطيران بمجموعة أكثر تنوعا من المنتجات والخدمات المالية».

وأكدت دافني وات، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك التعمير الصيني - آسيا: «تعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أهم الجهات الفاعلة في قطاع الطيران العالمي. ويشرفنا دعم الشركة كمنسق عالمي لهذه الصفقة التاريخية. ونتطلع إلى مواصلة الشراكة مع دبي لصناعات الطيران عن طريق حضورنا القوي ضمن قطاع الطيران وخبراتنا في سوق القروض المشتركة في هونغ كونغ».

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