العقارات التجارية الفاخرة في دبي تشهد ازدهاراً

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" التي تدير صندوق "الإمارات ريت"، أكبر صناديق الاستثمار العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، ازدهار قطاع العقارات التجارية في دبي بفضل ارتفاع الطلب.

ويشهد صندوق "الإمارات ريت" طلباً متنامياً على المساحات التجارية في برج "إندكس تاور" بمركز دبي المالي العالمي، والمكون من 80 طابقا، واستمر معدل الإشغال فيه خلال عام 2023 في الارتفاع ليصل إلى 82% خلال الربع الثالث من العام. وشهدت العائدات الإيجارية بالتزامن مع ذلك ارتفاعاً ملموساً أيضاً.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة": "هناك آليات مثيرة للاهتمام تعمل في السوق حالياً تتمثل بقوة الطلب على العقارات التجارية الفاخرة. لقد كانت حركة السوق خلال العام الماضي مدفوعة بالشركات التي تتطلع إلى استئجار مساحات مكتبية جديدة أو توسيع مساحاتها الحالية ولكن مع أخذ التكلفة بعين الاعتبار. أما الآن فإننا نشهد تفاؤلاً أكبر وتركيز الشركات على القيمة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في مكاتب راقية مثيرة للإعجاب توفر مزايا متعددة منها: المكان المناسب لدعوة العملاء لحضور الاجتماعات، والقرب من مقرات الشركات الإقليمية والعالمية الرئيسية، وموظفين أكثر سعادة وحماساً".

وأضاف ديلفو: "تريد جهات العمل من موظفيها قضاء المزيد من الوقت في المكاتب نظراً لإدراكها لقيمة التعاون وتعزيز التواصل بين أعضاء الفريق في العمل، وهو الأمر الذي يحصل عندما يعمل الجميع مع بعضهم في مكان واحد. كما تدرك الشركات بأن موظفيها لا يريدون قضاء 30 دقيقة في محاولة الوصول إلى موقف السيارات أو المشي لمسافة طويلة من أقرب محطة مترو، ويقدرُ الموظفون بعد وصولهم إلى المكتب وجودهم في مكان يعزز جودة حياتهم ويحفزهم على العمل. وعلى الرغم من صعوبة قياس هذه الأمور، لكن هذه الجوانب المعنوية تتسم بأهمية كبيرة لدى الموظفين".

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