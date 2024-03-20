بورصة دبي تعتزم بيع 27 مليون سهم من حصتها في ناسداك

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت بورصة دبي المحدودة، الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، المملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «إي سي دي»، وأكبر مساهم منفرد في البورصة الأمريكية، عزمها بيع حوالي 26.96 مليون سهم من حصتها في ناسداك عن طريق طرح ثانوي.

وحددت ناسداك سعر الطرح المقدم من بورصة دبي عند 59 دولارا للسهم، وستحصل بورصة دبي على نحو 1.6 مليار دولار من بيع حصتها، وقد ترتفع إلى نحو 1.8 مليار دولار في حال الاكتتاب في الأسهم الإضافية.

وتخطط بورصة دبي للموافقة على حظر بيع الأسهم لمدة 18 شهراً، كما منحت المكتتبين خيارا مدته 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 4 ملايين سهم إضافي.

وباستكمال الطرح، ستنخفض حصة بورصة دبي في ناسداك من 15.5 % إلى 10.8%، لتصبح ثاني أكبر مساهم في البورصة الأمريكية، في حين ستصبح شركة الأسهم الخاصة الأمريكية توما برافو أكبر مساهم بحصة نسبتها 12.5 %، ومن المتوقع إغلاق فترة الاكتتاب في الأسهم في 22 مارس 2024.

وقال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، إن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي، مؤكدا أن البورصة لا تزال مساهمة على المدى الطويل في ناسداك.

وأضاف «إن العلاقة بين ناسداك وبورصة دبي متعددة الأوجه، وقد امتدت لسنوات عديدة. لم نكن مساهمين في ناسداك على مدار الستة عشر عامًا الماضية فحسب، بل تعد ناسداك أيضًا شريكاً رئيسياً في مجال التكنولوجيا والعلامة التجارية للمجموعة، ونحن نؤمن بالرؤية الإستراتيجية للشركة ونتطلع إلى استمرار العلاقة كشريك».

يذكر أن بورصة دبي حصلت على حصة في ناسداك كجزء من صفقة في 2008 استحوذت بموجبها ناسداك على شركة أو إم إكس السويدية.

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