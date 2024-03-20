«كاستم شو الإمارات» يبدأ التجهيز مبكراً للنسخة العاشرة 2025

المصدر: دبي - البيان

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أقامت اللجنة المنظمة لمعرض «كاستم شو الإمارات 2024»، الوجهة الأضخم والأكبر لعشاق السيارات والدراجات النارية الرياضية والمعدلة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط حفلها السنوي، احتفالاً برعاة باللجان والمساهمين في إنجاح النسخة التاسعة من المعرض والتي أسدل الستار عليها مؤخراً في مدينة إكسبو دبي.

وقام جمال صالح بن لاحج الفلاسي رئيس شركة كاستم ايفنتس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض بتكريم اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة والمساهمين في إنجاح المعرض الذي أقيم بداية مارس الجاري محققاً أرقاماً قياسية من بينها ارتفاع عدد الزوار إلى أكثر من 38 ألف زائر، وهو الرقم الأضخم في كل الدورات، وزيادة عدد الشركات وبحضور 75 شركة و 300 سيارة و65 دراجة نارية وكهربائية.

وحرص جمال صالح بن لاحج الفلاسي على توجيه الشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح النسخة التاسعة في كل اللجان مثمناً كذلك دعم ورعاية مجموعة كرافانات بن لاحج (الراعي الذهبي) والشركاء الاستراتيجيين كل من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتسجيل الوجهة المتكاملة لخدمات المركبات والتابعة لمجموعة اينوك والجهات المتعاونة كراجات الأداء العالي وتوب سبيد بايكس وآر أس جي وموتيك فاست.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن التحضيرات بدأت مبكراً لتنظيم وإنجاح النسخة العاشرة، حيث سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريباً، فيما تم التأمين على استمرار الحدث في وجهته مدينة اكسبو دبي المكان والمقر المناسب والمميز الذي احتضن المعرض في النسختين الماضيتين الثامنة والتاسعة، وتوفرت فيه المساحة المناسبة لأصحاب هوايات السيارات والدراجات النارية خاصة مساحات المعرض الداخلية وحلبة الاستعراض الخارجية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تدرس أيضاً زيادة فترة المعرض.

ويعد معرض كاستم شو الإمارات الحدث الأكبر والأضخم في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، حيث حقق نمواً كبيراً منذ تأسيسه، حيث احتفل هذا العام بالنسخة التاسعة في مدينة إكسبو دبي.

وحظي المعرض باهتمام خاص من عشاق السيارات والدراجات المعدلة ويحفل بالكثير من الأفكار والعروض المبتكرة، كما يتيح لهم أيضاً فرصة التواصل مع المصنعين والمتخصصين في هذا القطاع.

ويشتمل المعرض على مجموعة من الأنشطة التي يستمتع بها عشاق السيارات، بما فيها عروض السيارات ذات الدفع الرباعي، ومهارات القيادة، واستعراض السيارات والدراجات النارية، ومساحة السيارات التي تعمل بالتحكم عن بُعد، والتطبيق المباشر للتعديلات، وصالة السيارات الرياضية، وغيرها الكثير.

ويعمل معرض كاستم شو الإمارات، منذ بدايته عام 2015 كمنصة للمشاركين في الأعمال التجارية بين الشركات والمشترين، حيث يربط مصنعي السيارات والموردين وتجار التجزئة مباشرة مع المشترين والمستهلكين النهائيين من خلال تغطية مجالات مختلفة مثل: التصميم والضبط وسلامة المركبات ومنتجات ما بعد البيع وقطع الغيار الميكانيكية والقطع المكملة للسيارات. ويعد كستم شو الإمارات شريكاً استراتيجياً لمعرض سيما بالولايات المتحدة الأمريكية.

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