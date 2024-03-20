1.51 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.51 مليار درهم تمت عبر 580 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 430 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، منها 47 مبايعة لأراضٍ، و342 مبايعة لوحدات سكنية و41 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 31.5 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 391 مليون درهم تمت عبر 123 معاملة، منها 33 رهناً لأراض، و72 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 81 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 40.6 مليون درهم.

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