80 مؤسسة تجارية تشارك بمعرض رمضان والعيد في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، معرض رمضان والعيد المقام في مركز الفجيرة للمعارض التابع للغرفة والذي تنظمه شركة فوهاي للمعارض بالتعاون مع الغرفة، بحضور سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وخالد زكي مدير الشركة المنظمة وعدد من أصحاب الأعمال. وتشارك في المعرض 80 مؤسسة من أصحاب العلامات التجارية في الدولة.

وأكد الشيخ سعيد الشرقي حرص الغرفة على تنظيم معارض استهلاكية ومتخصصة للغرفة ترقى إلى مستوى الطموحات وتساهم في ازدهار نشاط المعارض في الفجيرة.

من جانبه قال سلطان الهنداسي إن الغرفة تسعى إلى ترسيخ مفهوم صناعة المعارض وتجسيد مزاياها في أوساط القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار خطة عمل لتنظيم معارض في الفترة المقبلة بما يسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة السياحة والخدمات في الإمارة.

وأوضح أن المعرض يزخر بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترضي مختلف أذواق مقيمي الإمارة وزوارها من كافة الفئات العمرية للاحتفاء بالشهر الفضيل. ويتميز بالعروض المغرية والتخفيضات الجاذبة على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات التي تعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الرمضاني.

وأشار إلى أنه تم عرض مختلف المنتجات من الملابس الجاهزة والعبايات وملابس الأطفال والإكسسوار والعطور والأحذية والحقائب والمصوغات الفضية ومستحضرات التجميل وكل ما يتعلق باحتياجات رمضان والعيد وذلك بأسعار مناسبة.

كما يضم المعرض مساحة مخصصة للأنشطة الترفيهية للأطفال بالإضافة إلى كافتيريات تقدم المأكولات الخفيفة والمرطبات، التي تهدف جميعها إلى منح الزوار تجربة رمضانية استثنائية.

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