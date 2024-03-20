«الإمارات التعاونية» توزع %30 أرباحاً استثنائية عن 2023

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت جمعية الإمارات التعاونية، عن توزيع أرباح استثنائية لعام 2023 بنسبة 30% على المساهمين، وذلك بعد تحقيقها أرباحاً صافية تعد هي الأعلى على مستوى الجمعيات التعاونية في الدولة، مما يبرز قوة ونجاح الجمعية في إدارة أعمالها، وذلك وفقاً لتصريحات علي محمد بالرهيف، رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح علي بالرهيف أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع الأرباح بشكل مجزٍ، حيث سيتم توزيع 15% من قيمة المشتريات الأعضاء نقداً، و15% من رأس المال نقداً على الأسهم، معتبراً أن هذه النسبة من بين الأعلى في السوق وتعكس التزام الجمعية بمكافأة المساهمين وتعزيز قيمة استثماراتهم.

وأضاف أن جهود الجمعية لا تقتصر على توزيع الأرباح فحسب، بل تسعى لتعزيز دورها الخيري في المجتمع، إذ تقوم بدعم المؤسسات الخيرية داخل الدولة، بما في ذلك مؤسسة محمد بن راشد الإنسانية وبنك الطعام وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما تدعم وتستضيف مشاريع الأسر الإماراتية وتساهم في المشاريع الإنسانية داخل الدولة وخارجها، كما تساهم الجمعية بشكل مباشر في دعم استقرار الأسعار عبر الحملات الترويجية والخصومات التي تنفذها سنوياً بتكلفة تفوق 50 مليون درهم بخصومات في رمضان تتراوح بين 25% إلى 75%.

وتابع بالرهيف، إن الجمعية تعمل أيضاً على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة دبي، ومن بين الخطط المستقبلية للجمعية فتح فروع جديدة في مناطق مختلفة، مثل البرشاء والليسيلي، بالإضافة إلى بناء مركز تجاري في منطقة العوير. قال بالرهيف، إن التعاونية لديها خطة متكاملة للتوسع والانتشار لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق إمارة دبي، بالإضافة إلي زيادة وتنوع مصادر الدخل، مشيراً إلى أنه تم افتتاح فرع في منطقة القرهود، وهو ما يساعد على زيادة إيرادات الجمعية في المستقبل.

وتعتزم الجمعية فتح فرع جديد في منطقة البرشاء قريباً، حيث تم الحصول على الموافقات لترخيص فرع للجمعية في منطقة الليسيلي وتم إعداد المخططات لبناء مركز تجاري بمنطقة العوير تمهيداً لتقديمه لبلدية دبي والحصول على ترخيص البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الإمارات التعاونية تعزز دورها الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقديم الدعم للمجتمع المحلي وتشجيع التعاون والتضامن بين أعضاء المجتمع، وتسعى الجمعية بشكل مستمر لتعزيز الوعي بأهمية التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال تنظيم فعاليات وبرامج توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة المجتمع المحلي عن طريق توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

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