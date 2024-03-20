بطاقة ائتمان مشتركة بين بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية

المصدر: دبي - البيان

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وقع بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية اتفاقية تعاون تعمل على توسيع شراكتهما الاستراتيجية وتجديد التعاون الائتماني بينهما، من خلال بطاقة ائتمان مشتركة.

وستوفر بطاقة الائتمان التي سيتم إطلاقها وذات العلامة التجارية المشتركة من بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية مجموعة من المزايا منها مكافآت Air Rewards على كل عملية إنفاق بالبطاقة، ومكافأة عند الانضمام، وتذكرة طيران ذهاب وعودة سنوية مجانية، وخطط سداد بدون فوائد على تذاكر العربية للطيران، وخدمات نقل المطار المجانية وغيرها الكثير.

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «سيعود هذا التعاون بالنفع على عملاء بنك رأس الخيمة الوطني وطيران العربية وتوفر لهم المزيد من المكافآت. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة شهادة على هدفنا المشترك المتمثل في تقديم قيمة قوية وتجربة رائعة للعملاء.

ويتطلع بنك رأس الخيمة الوطني والعربية للطيران إلى مكافأة حاملي بطاقاتنا بطرق مفيدة في كل خطوة من رحلتهم». وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لطيران العربية: «إن شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني تعكس التزامنا المشترك بتقديم قيمة معززة لعملائنا وتوسيع حضورنا في السوق، تخدم عملاءنا المشتركين وتتماشى مع مهمتنا المتمثلة في توفير خدمات ذات قيمة للمستخدمين».

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