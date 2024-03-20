«أبوظبي الإسلامي» يفوز بجائزة أفضل مصرف لصكوك الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نال مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة عالمية مرموقة كأفضل مصرف للصكوك المرتبطة بالتحول نحو الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط خلال جوائز التمويل المستدام للعام 2024 التي نظمتها مطبوعة «غلوبال فاينانس» المتخصصة.

وكان المصرف قد أصدر في نوفمبر الماضي صكوكاً خضراء بقيمة 500 دولار، وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذباً اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي، متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ويسعى المصرف إلى تخصيص مبلغ يعادل قيمة الطرح لتمويل مشاريع خضراء وصديقة للبيئة للمساهمة في تسريع الجهود التي تصب في خدمة قضايا المناخ.

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