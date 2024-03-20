شراكة بين «كوين مينا» و«نتورك إنترناشيونال» لتسهيل الاستثمارات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مزود خدمات العملات الرقمية «كوين مينا»، وتهدف الشراكة إلى تزويد المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيلة ميسرة وآمنة للتحويل من العملات النقدية إلى العملات الرقمية عبر الإيداع باستخدام البطاقات المصرفية.

جاء الإعلان عن الشراكة في حفل توقيع شارك فيه بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»؛ وطلال الطبّاع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوين مينا».

وتبرز «كوين مينا» مزوّداً رائداً ورئيساً لخدمات العملات الرقمية في الوطن العربي، فتُعَدُّ المنصة الأسرع نمواً في هذا القطاع، كما تفتخر «كوين مينا» بحصولها على ترخيص كلٍّ من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومصرف البحرين المركزي، ما يجعلها الشركة الوحيدة في الوطن العربي التي تمتلك هذين الترخيصين معاً، وتقدم المنصة خدمات شاملة للمستثمرين في الدول العربية الثماني المدعومة، ومن ذلك الشراء، والبيع، والتحويل، والإرسال، والتسلّم، وتخزين العملات الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية.

وفي بيان مشترك لهما، قال مؤسسا «كوين مينا»، طلال الطبّاع ودينا سمعان: «تُؤكد الشراكة مع نتورك إنترناشيونال الغنية عن التعريف، التزامنا توفير طرائق إيداع آمنة لمستخدمي كوين مينا تمكنهم من التحويل من العملات النقدية إلى الرقمية بكل سلاسة في دولة الإمارات. وبفضل إمكان إيداع الأموال بشكل فوري ومباشر عبر البطاقة إلى محفظة «كوين مينا»، بات بإمكان مستثمري كوين مينا، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، التمتع بتجربة تداول مبسطة وسهلة، وتأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار سعينا لمواصلة تقديم خدمات العملات الرقمية بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام، ونتطلع إلى الاستفادة من المكانة الريادية التي تتمتع بها نتورك إنترناشيونال في الإمارات للارتقاء بتجربة التداول».

وقال بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في «نتورك إنترناشيونال»: «تتمتع نتورك إنترناشيونال بتجربةٍ طويلة ومتنوعة على مدار 30 عاماً في مجال توفير حلول المدفوعات الأكثر تطوراً، ما يشجعنا على توظيف خبرتنا وتجربتنا الغنية عبر منصات الجيل التالي مثل الخدمات المالية المخصصة للأصول الرقمية والمشفرة، وسيوفر تعاوننا مع «كوين مينا» للمستثمرين في الإمارات إمكان الإيداع باستخدام بطاقاتهم لتمويل محافظ «كوين مينا»».

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