«فارماتريد» تواصل التوسع وتفتتح مركزاً لوجستياً في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، وشركة فارماتريد، ومقرها دبي، عن افتتاح مركز أبوظبي اللوجستي التابع لشركة فارماتريد.

وطورت شركة فارماتريد المركز اللوجستي الجديد ضمن خطتها لتأمين مخزون كافٍ من الأدوية والأجهزة الطبية في دولة الإمارات وسهولة توزيعها لخدمة قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة.

وتُعد فارماتريد من أكبر الشركات في قطاع الرعاية الصحية ونجحت على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية في توسيع نشاطها بشكل كبير منذ افتتاح مركزها اللوجستي في مجمع دبي للاستثمار 1، إلى أن توجت الشركة جهودها مؤخراً بافتتاح مركز لوجستي جديد في كيزاد.

ويقع مركز فارماتريد اللوجستي ضمن المرحلة الخامسة من مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد، والتي تضم مرافق تخزين ومستودعات جاهزة عالية الجودة مزودة بتقنيات حديثة وأنظمة دقيقة للتحكم بدرجة الحرارة، وتمتاز بتصميمها المرن القابل للتعديل والتوسع لتلبية احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية وتعزيز الكفاءة اللوجستية.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: «تُعد فارماتريد من أبرز الشركات في مجال توزيع الأدوية والأجهزة الطبية، ونحن في كيزاد نرحب بالشركات الواعدة وندعمها بالعديد من المزايا التنافسية ونوفر لها بنية تحتية متطورة والمناخ الملائم للنمو والتوسع بشكل أكبر في المستقبل ضمن منظومتنا المتكاملة».

وقال كونستانتينوس بيتريديس، الشريك الإداري - فارماتريد: «هذا المركز اللوجستي في كيزاد سيعزز قدرتنا على تزويد القطاع الصحي في أبوظبي والعين بالمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية؛ ونسعى في المرحلة القادمة إلى المزيد من التوسع وتأمين مخزون كافٍ من المنتجات في موقع قريب من عملائنا لضمان وصولها إليهم في أسرع وقت وبأسعار تنافسية».

وتأسست شركة فارماتريد عام 1977، بالشراكة بين حسين النويس وكونستانتينوس بيتريديس، وهي شركة متخصصة في توزيع مجموعة شاملة من المنتجات الطبية والصيدلانية في الإمارات لأكثر من 30 شركة رائدة ومتعددة الجنسيات في مجال الرعاية الصحية. وتتألف مجموعة فارماتريد من خمس شركات تابعة وهي «فارماتريد» و«سيميد» و«ميديسينال» و«كوميونيتي هيلث سوليوشنز»، تعمل جميعها في مجالات مختلفة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

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