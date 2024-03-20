سوق دبي يتماسك فوق 4250 نقطة بدعم سهمي «إعمار»

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم سهمي «إعمار»، حيث ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.4% وسهم إعمار العقارية بنسبة 0.24%، ليغلق مؤشر السوق عند 4272.76 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.06%.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على ما يقارب نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» بسيولة ناهزت 154.9 مليون درهم، تعادل 45.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 338.6 مليون درهم.

وقاد سهم «بي أتش أم كابيتال» ارتفاعات 16 سهماً بالسوق مرتفعاً 9.7%، وصعدت في سوق دبي أسهم «اكتتاب القابضة» 2.7%، و«جي إف إتش المالية» 1.9%، و«ديار للتطوير» 1.66%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 144.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 88.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.13% إلى مستوى 9259.11 نقطة بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 208.5 ملايين درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 81.5 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 63.1 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.4%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 15%، وبالمز الرياضية 6.98%، وبنك رأس الخيمة الوطني 6.6%، وسوداتل للاتصاﻻت 2.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 975.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و338.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 348.7 مليون سهم عبر تنفيذ 24.05 ألف صفقة.

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