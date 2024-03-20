«سوق أبوظبي» يتعاون مع «يوريكا» لتعزيز وصول المستثمرين للاكتتابات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاونه مع شركة يوريكا، التي تعنى بتمكين المستثمرين أفراداً ومؤسسات من الاستثمار في شركات النمو وما قبل مرحلة الاكتتاب العام الأولي.

يهدف هذا التعاون إلى تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بطريقة متوافقة تماماً مع اللوائح والأنظمة، ما يلبي احتياجات المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

يستند التعاون بين الطرفين إلى الحضور الفعال لمنصة الاكتتاب الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بعمليات الاكتتاب العام الأولي، ويسلط الضوء على التزامه بتبسيط عملية الاشتراك في الاكتتابات.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بترسيخ الابتكار والشمولية في القطاع المالي.. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل كبير، بالإضافة إلى تسهيل تجربة الاستثمار لمجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى المساهمة في نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية ستستفيد من قدرات يوريكا التكنولوجية المتقدمة.

من جانبه، قال سام قواسمي، المؤسّس الشريك والمدير التنفيذي لدى شركة يوريكا: فخورون بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول سوق يطلق هذه المبادرة المبتكرة، التي تسلط الضوء على منهجية العمل الرائدة والتقدم التكنولوجي الذي يتمتع به، وسيُحدث هذا التعاون الأول من نوعه فرقاً إيجابياً كبيراً كونه يمكن المستثمرين الدوليين من المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي بكل سهولة.

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