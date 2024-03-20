«تونغستن» تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي

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أعلنت «تونغستن »، أول منصة إماراتية متخصصة في توفير خدمات الحفظ الأمين للأصول الرقمية عن حصولها على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي (FSRA) لمزاولة نشاطها في سوق أبوظبي العالمي، لحماية وحفظ الأصول الرقمية للمستثمرين المؤسّسيين. ووفقاً للبيانات الصادرة عن Chainalysis وعلى مدار 12 شهراً وحتى يوليو 2023، تلقت الإمارات أكثر من 34.9 مليار دولار من قيمة العملات الرقمية.

بينما بلغت نسبة التداولات المؤسسية 67% أي حوالي 23 مليار دولار من إجمالي حركة الأصول الرقمية في الإمارات. مما يُعد دليلاً حقيقياً يشير إلى وجود فرص كبيرة للمتخصصين في مجال حماية الأصول الرقمية.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «نُرحب بـ«تونغستن» في سوق أبوظبي العالمي. وبقدر ما يحتاج هذا المجال المزدهر للأصول الرقمية إلى ضوابط تنظيمية لحماية المستثمرين، يحتاج أيضاً إلى خدمات إدارة المخاطر لدعمهم في الاستثمار بشكل آمن وموثوق. الأمر الذي ينسجم تماماً مع رؤية شركة تونغستن ويسمح لها باغتنام الفرص المتاحة في السوق.

ونتطلع للعمل معاً عن كثب لتمكين المستثمرين من خلال خدمات الحفظ الأمين لحماية الأصول الافتراضية والمنظومة الشاملة واللوائح التنظيمية المتطورة في سوق أبوظبي العالمي لتوفير الحلول الفعالة والمحافظة على نزاهة السوق».

وقال كريس ديجاردان، المؤسس وكبير المسؤولين التنفيذيين في «تونغستن»: «تتيح الأصول الرقمية اليوم فرصاً هائلة، إلا أن أساس النجاح يكمن في خلق بيئة موثوقة للاستثمار. ولقد رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية من خلال ريادة التحول لاستشراف مستقبل القطاع المالي ووضع إطار عمل متين وأسس ومعايير ثابتة في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرّة».

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