«مبادلة» تشارك في تمويل «موف» بـ100 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «موف» شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل التي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل عن جمعها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي ضمن جولة تمويل من الفئة «ب».

شارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، والتي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة «موف» في عام 2023 كما شاركت «أوبر» في جولة التمويل الجديدة.

وتمكّن جولة التمويل هذه شركة «موف» من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي، وزيادة العرض على المركبات، ما يعزز النمو المتسارع في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية عبر أسواق متعددة.

وستعمل الشركة على توظيف الاستثمارات الجديدة من أجل توسيع عملياتها لتشمل 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025، وتقوم «موف» من خلال هذا بتوسيع أسطول مركباتها، علاوة على قيامها بوضع الأساس لنظام حيوي أكثر استدامة في قطاع التنقل، يتيح لعملائها الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم.

وقال لادي ديلانو، مؤسس شركة «موف»: «يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة للشركة لقد كان دافعنا عندما أسسنا الشركة في عام 2020، هو سدّ النقص الحاد في مجالات تمويل المركبات الذي كان يعاني منه أكثر من مليوني رائد أعمال أفريقي في مجال التنقل».

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: «فخورون بمواصلة دعمنا لشركة موف خلال جولة التمويل الثانية، والذي يأتي في إطار حرصنا والتزامنا برعاية المنظومة الحيوية للشركات الناشئة في دولة الإمارات».

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