246 مليون دولار أرباح «أسكوت» خلال 2023 بنمو 28 %

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أسكوت المحدودة (أسكوت)، المتخصصة في تشغيل الشقق الفندقية في دولة الإمارات، والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الاستثمارية، عن تحقيقها زيادة سنوية بنسبة 28% في الأرباح المرتبطة بالرسوم، حيث بلغت قيمة أرباحها 246 مليون دولار أمريكي (محولة من الدولار السنغافوري)، مقارنة بـ 192 مليون دولار في السنة المالية 2022. وقد أعلن عن ذلك ضمن بيان النتائج المالية التي حققتها شركة كابيتالاند الاستثمارية خلال عام 2023، حيث تمّ تسليط الضوء على أسكوت كمساهم رئيسي في نجاح الأعمال الشاملة لشركة كابيتالاند الاستثمارية.

وسجّلت أسكوت رقماً قياسياً على مستوى العقارات التي افتتحتها خلال العام عينه، حيث قامت بتشغيل حوالي 9,600 وحدة. هذا وقد أسفر انتعاش السفر على صعيد العالم إلى زيادة بنسبة 20% في الإيرادات لكل وحدة متاحة مقارنة بالعام 2022، وذلك مع ارتفاع متوسط الأسعار اليومية والإشغال. علاوة على ذلك، وقعت أسكوت اتفاقيات لشراء 77 عقاراً جديداً عبر جميع العلامات التجارية في عام 2023. وقد أتاح مسار هذا النمو القوي لأسكوت تجاوز مستهدف نهاية العام وتأمين 160,000 وحدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً في مارس.

وقال كيفين جوه، الرئيس التنفيذي لشركتي أسكوت وكابيتالاند الاستثمارية: حظيت أسكوت خلال عام 2023 بأداء قياسي من حيث إيرادات الرسوم وافتتاح العقارات، وذلك بفضل محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية وحضورها الاستراتيجي في شتى الوجهات الجديدة. وبينما تحتفل أسكوت بـ40 عاماً من الخدمات الاستثنائية، يمثل هذا الإنجاز معلماً بارزاً تضيفه أسكوت إلى سجل رحلتها كشركة عالمية رائدة في مجال الضيافة.

ومن خلال شبكتنا الواسعة من مالكي الفنادق من الطرف الثالث وخبرتنا في السوق، ففي العام 2023، تم توقيع 38% من الاتفاقيات الجديدة مع المالكين الحاليين، ما برهن ثقتهم في علامتنا التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أنّنا سنواصل مساعينا لعقد صفقات تحويلية من شأنها تسريع جهودنا التوسعية، ما يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في جمع أكثر من 372 مليون دولار من أرباح الرسوم بحلول 2028.

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