«إتقان» تتعاون مع «كويرا» العالمية على الارتقاء بالحوسبة الكمومية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت إتقان، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة، عن تعاونها مع كويرا للحوسبة، الشركة العالمية التي تتخذ من بوسطن مقراً لها والمتخصصة في مجال الحوسبة الكمومية حيادية الذرة، على تسريع اعتماد تقنيات الحوسبة الكمومية في دولة الإمارات وتحقيق الريادة العالمية في مجال تطبيقاتها.

وانطلاقاً من المساعي الرامية إلى تعزيز منظومة الحوسبة الكمومية الحيوية في دولة الإمارات، تمهد الشركتان الطريق لوضع إطار عمل شامل لتسريع مسار الحوسبة الكمومية في الدولة والتشجيع على التطبيق العملي للتقنيات الكمومية في مختلف القطاعات.

ويرتكز هذا التعاون على خبرة إتقان الواسعة في مجال دمج التقنيات الحديثة ضمن الحلول الشاملة، إلى جانب بحوث كويرا التأسيسية التي أجريت بالتعاون مع الشخصيات المرموقة من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وفريق الشركة. وبرزت ريادة كويرا في مجال الحوسبة الكمومية بفضل إطلاقها أول حاسوب كمومي متاح للجمهور وبقدرة 256 بتاً كمومياً.

ويؤكد هذا التعاون التقدم الكبير الذي أحرزته إتقان في مساعيها لتوفير أحدث التقنيات في دولة الإمارات، بما ينسجم مع الضرورة الاستراتيجية للدولة بريادة الابتكار التقني، كما توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة لتسهيل الوصول وتعزيز نشر حلول الحوسبة الكمومية هذه داخل الدولة، ما يمهد الطريق نحو منظومة كمومية مبتكرة.

وقال علي جابر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد تكنولوجي القابضة، المالكة لشركة إتقان الخليج للحاسب الآلي: «يسرنا الإعلان عن تعاوننا مع كويرا في مجال الحوسبة الكمومية، وينسجم هذا التعاون بشكل مثالي مع التقدم في مجال التطورات التقنية التي تدعمها دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيشكل ركيزةً لتعزيز البحوث التطبيقية وتوفير حلول عملية لمشكلات العالم الحقيقي باستخدام الحوسبة الكمومية».

وقال يوفال بوجر، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في شركة كويرا للحوسبة: «يمثل تعاوننا مع إتقان خطوة مهمة تدعم مسيرتنا للتقدم في المجال الكمومي، وبالجمع بين تقنية الحوسبة الكمومية الخاصة بكويرا ومهارة إتقان في دمج الأنظمة، فإننا نسهم في تحقيق إنجازات تكنولوجية استثنائية في دولة الإمارات وتمكين القطاعات من إطلاق العنان لإمكانات غير مسبوقة، وستسهم هذه الشراكة في الارتقاء بإنجازاتنا، وتمهيد الطريق نحو التطبيق العملي للتكنولوجيا الكمومية القادرة على إحداث نقلة نوعية في مجالات الطاقة والتمويل والخدمات اللوجستية».

ويحظى فريق إتقان بمكانة مهمة في هذه المنظومة كونه يقدم خبراته للشركات التي تدخل مجالات الحوسبة الكمومية، وسيسهم الوصول إلى بنية الحوسبة الكمومية التحتية الرائدة في تمكين المؤسسات في مواصلة ريادتها وتحسين الحلول المخصصة ومواجهة التحديات الفريدة، ويضمن التعاون بين إتقان وخبرات كويرا الواسعة تقديم مجموعة متناسقة من خدمات التطوير والدعم التي تهدف إلى تسهيل تحول المؤسسات الراغبة في استكشاف مشهد الحوسبة الكمومية.

وأسست علامة إتقان في سنة 1984 تحت اسم البواردي للحواسيب، ثم تم تغيير اسم العلامة إلى إتقان في سنة 1997، وهي تلتزم منذ ذلك الحين تقديم الحلول الاستثنائية والمخصصة لتلبية احتياجات عملائها من الشركات، وتغطي محفظة إتقان الواسعة مجالات التطبيقات والبنية التحتية والأمن السيبراني والأمان المتكامل، ما أسهم في ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في القطاع، ويعزز وجود إتقان في أبوظبي ودبي سمعة الشركة في مجالي التميز والابتكار، ولا سيما أنها توظف فريقاً متخصصاً ومتعدد الجنسيات.

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