«أسترا تك» تطلق «تشاريتي جي بي تي» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «أسترا تك»، عن إطلاق أداة «تشاريتي جي بي تي» على منصة «بوتيم» بالتعاون مع «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً». وتهدف الشركة من إطلاق هذه الميزة المبتكرة، والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إلى تمكين مستخدمي تطبيق «بوتيم» البالغ عددهم تسعة ملايين مستخدم دعم حملة «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» «معاً لكل يتيم»، الرامية إلى رعاية الأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتأتي الأداة الجديدة انسجاماً مع أسمى معاني الخير والعطاء في الشهر الفضيل، وتتيح لمستخدمي منصة «بوتيم» تقديم مساهماتهم وتبرعاتهم من خلال أوامر نصيّة بسيطة. وتسهم هذه الميزة في رفد جهود «بوتيم» لتعزيز رفاه المجتمع، وتؤكد هذه الجهود التزام الشركة الراسخ بدعم المبادرات الإنسانية، كما تسلط الضوء على الدور الرئيسي للتكنولوجيا في تمكين الأعمال الخيرية واسعة النطاق.

وقال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: يسرنا التعاون مع «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» لإتاحة الملايين من مستخدمي تطبيق «بوتيم» التبرع عبر ميزة «تشاريتي جي بي تي». وتدعم هذه الميزة قدرتنا على توظيف التكنولوجيا في الأعمال الخيرية، من خلال توسيع نطاق مبادراتنا الإنسانية وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع. نجحنا اليوم في تسليط الضوء على إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات في دعم الأعمال الخيرية والارتقاء بجودة حياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم.

وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الاجتماعي «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»: تقع الشراكات في قلب «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»، وتتوافق هذه المبادرة مع التزامنا المستمر بمعالجة الأولويات الاجتماعية وإحداث تأثير اجتماعي حقيقي. وتهدف «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»، إلى تعزيز تنمية مجتمع متعاون ومتماسك داخل عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تقود المساهمات لتمكين المجتمع من تقديم الحلول المبتكرة للأولويات الاجتماعية المهمة وتعزيز حياة الأفراد في المجتمع.

يُشار إلى أن «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» لعبت منذ تأسيسها في عام 2019 دوراً مهماً في التوفيق بين جهود القطاعين العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دفع عجلة الابتكار الاجتماعي وترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لإمارة أبوظبي في هذا المجال. وساهمت إضافة «أسترا تك» لميزات التكنولوجيا المالية من PayBy إلى منصة «بوتيم» فائق القدرات في نجاح العديد من المبادرات الخيرية التي أطلقتها، مما يؤكد التزام الشركة الراسخ بتحقيق الرفاه المجتمعي وتحقيق رؤيتها في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

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