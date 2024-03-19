إطلاق مبادرة للتعريف بأسس الاستثمار العقاري الناجح في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، على إطلاق مبادرة للتعريف بالقواعد والأسس التي يجب اتباعها عند شراء عقار والاستثمار فيه في إمارة دبي.

جاء ذلك في ورشة تثقيفية عقدت بعنوان «الطريقة الصحيحة للاستثمار العقاري» وقدمها الخبير العقاري وليد الزرعوني، بالتعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، ومُنحت هذه الورشة مجاناً للمواطنين الذين زاروا منصة معهد خبراء الابتكار العقاري في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين.

وقال وليد الزرعوني، إن المبادرة تهدف إلى التعريف بأساسات السوق وأهمية الاستثمار العقاري في دبي لتحقيق عوائد إيجابية واستغلال الفرصة الجاذبة في ظل الطفرة التي تعيشها الإمارة في العقد الأخير.

وأشار وليد الزرعوني، إلى التعاون مع المعهد على العمل على زيادة الوعي العقاري وتقديم دورات تدريبية مشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً إن معهد خبراء الابتكار العقاري مشروع خاص يتصور أن يشكل بوابة للمهنيين العقاريين من جميع الآفاق إلى المعرفة العقارية الأكثر صلة ودقة وحداثة، سواء كان الأمر يتعلق بأفضل الممارسات في العالم، أو أحدث رؤى السوق، أو التقنيات والأدوات المبتكرة.

وأفاد رئيس دبليو كابيتال بأن معهد خبراء الابتكار العقاري تم تأسيسه من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين الذين تتجاوز خبرتهم ثلاثة عقود من العمل مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأوضح وليد الزرعوني أن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب عدة أمور مهمة ومنها تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولاً، بجانب تحديد الغرض من شراء العقار وهل سيتم شراؤه بغرض التملك الشخصي أم للتأجير؟ فضلاً عن التأكد من توافر الدفعات المستحقة للأقساط في مواعيدها تجنباً للتأخير.

وأكد أن المستثمرين المحتملين يجب أن يكونوا ملمين بوضع السوق أو الاستعانة بوسيط عقاري ذي سمعة جيدة في داخل السوق لعرض العقار للبيع أو الإيجار أو إتمام شرائه أو المساعدة على إجراء دراسة لنوع العقار وموقعه ومساحته، فضلاً عن التأكد من سعره مقارنة بالوحدات المشابهة له في المنطقة نفسها ورسوم الصيانة، وتدوين الملاحظات الخاصة به وتصويره من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الوسيط العقاري يمثل أهمية تكمن في مساعدة وحماية العملاء في العمليات العقارية، إلى جانب دور كبير في إتمام صفقات البيع والشراء، فهو المرجعية الأولى للعملاء في السوق العقاري، مشيراً إلى أن اختيار الوسيط العقاري المحترف هو الذي يجعل الصفقات ناجحة.

وأضاف الزرعوني إنه يجب قراءة السوق وتحديد الموعد المثالي حتي يتم تنفيذ الصفقة، ومعرفة أساسات العرض والطلب في السوق، واستغلال «الترند الصاعد» في السوق لتحقيق مكاسب.

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