«وصل» تبيع المرحلة الأولى والثانية للبرج الثاني من «بارك فيوز ريزيدينسيز» في وقت قياسي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى والثانية من البرج الثاني من مشروع بارك فيوز ريزيدينسيز التي أطلقتها اليوم، مما يدل على استمرارية نمو وانتعاش السوق العقاري في إمارة دبي.

يأتي إطلاق هذا المشروع الفاخر بعد أن شهد إطلاق البرج الأول من بارك فيوز ريزيدنسيز إقبالاً متزايداً من المستثمرين على شراء الوحدات السكنية الفخمة والتي تم طرحها العام الماضي، وذلك ضمن المشروع العمراني المتكامل وصل 1 المطل على حديقة زعبيل في منطقة الكفاف.

تتميز الشقق الفاخرة بإطلالاتها الخلابة على أفق ومعالم دبي الشهيرة مثل برواز دبي وبرج خليفة، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي مميز على شارع الشيخ زايد بالقرب من شبكة المواصلات الرئيسية ومحطة مترو ماكس إلى جانب توافر جميع الخدمات والمرافق.

يضم مشروع بارك فيوز ريزيدنسيز، والذي يتكون من 42 طابقاً، مجموعة متنوعة من الشقق الفاخرة؛ تتراوح بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم إلى جانب أربع غرف نوم دوبليكس بمساحات واسعة تبدأ من 750 قدماً مربعاً إلى 2900 قدم مربع، لتلبي مختلف الاحتياجات.

كما يضم المشروع مجموعة راقية من المرافق ومنها بركة سباحة ومركز لياقة بدنية ومرافق ترفيهية أخرى. وسيتاح للمقيمين سهولة الوصول لمجموعة من المدارس ووجهات التسوق الشهيرة مثل دبي مول ووافي مول، إضافة إلى أبرز معالم دبي مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي وداون تاون دبي.

يشار إلى أن مشروع وصل 1 يتكون من 13 برجاً متعددة الأغراض، ويوفر ما يزيد على 3,500 وحدة سكنية و150,000 قدم مربع من مساحات التجزئة. وسيشمل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1.3 مليون قدم مربع، مرافق للضيافة وأخرى ترفيهية وعدداً من المطاعم والمقاهي، ليكون بمثابة مجمع سكني فريد في قلب المدينة.

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