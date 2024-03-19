4.9 مليارات درهم مبيعات «يونيون سكوير» العقارية في دبي 2023

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة الوساطة العقارية «يونيون سكوير هاوس» ومقرها دبي عن تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 4.5 مليارات درهم في عام 2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25٪ مقارنة بمستوى مبيعات يبلغ 3.6 مليارات درهم حققته الشركة عام 2022، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل 5 شركات وساطة عقارية في دبي.

وفي ضوء هذا الإنجاز، وضعت الشركة أهدافاً طموحة لعام 2024، تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو إضافي بنسبة 25٪ مع مضاعفة حجم فريقها لتعزيز عروض خدماتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها.

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «يونيون سكوير هاوس» للوساطة العقارية: «يشهد القطاع العقاري في دبي نمواً غير مسبوق، مدفوعاً بالطلب المتزايد وظروف السوق المواتية. وباعتبارنا شركة رئيسية في هذا القطاع المزدهر، نلتزم بتقديم خدمة استثنائية وقيمة مضافة لعملائنا، مع الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العقاري المتنامي في دبي».

وتقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها في المشهد العقاري، حصلت شركة «يونيون سكوير هاوس» على لقب «الشريك رقم 1 مدى الحياة» من قبل ماجد الفطيم، وذلك تكريماً لمساهمتها الاستثنائية في تحقيق مبيعات قياسية ضمن مشروع تلال الغاف على مدى السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق المشروع.

وبالإضافة إلى لقب «الشريك رقم 1 مدى الحياة» من قبل ماجد الفطيم، حصلت «يونيون سكوير هاوس» أيضاً على جائزة «أفضل وكالة عقارية» من إعمار العقارية على مدار الـ 12 عاما الماضية على التوالي بما في ذلك عام 2024.

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