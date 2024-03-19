تسوية 1090 منازعة عقارية بقيمة 1.98 مليار درهم ودياً في أبوظبي 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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حقق مركز تسوية المنازعات العقارية التابع لمركز أبوظبي العقاري- دائرة البلديات والنقل إنجازاً لافتاً فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال عام 2023.

وأنجز المركز 3,876 منازعة من أصل 4079 قيدت خلال عام 2023 بنسبة إنجاز مرتفعة بلغت 95%، جاء هذا الإنجاز بعد قيام المصلحين العقاريين من عقد 10,376 جلسة خلال العام فيما بلغت القيمة الإجمالية للقضايا التي تم تسويتها 1,985,550,315 درهماً إماراتياً، مما يمثل علامة فارقة في أداء المركز ودوره الريادي في دعم استقرار القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وبلغت نسبة المنازعات العقارية التي نجح المركز بحلها ودياً 28% من إجمالي عدد المنازعات المنجزة، مما يعكس الحرص على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية باستخدام أحدث وسائل التوفيق والمصالحة، وبهذا يؤكد المركز التزامه المستمر بتعزيز عملية تسوية المنازعات العقارية مما ينعكس على نمو القطاع العقاري في الإمارة.

وقال راشد الكعبي مدير مركز تسوية المنازعات العقارية: "تشكل إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية في عام 2023 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالتميز وسعينا الحثيث لإرساء أعلى معايير العدالة والإنصاف في القطاع العقاري، ومع تركيزه على تسوية المنازعات بشكل ودي، لعب المركز دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة واستقرار السوق العقاري في أبوظبي".

وأردف: "يواصل مركز تسوية المنازعات العقارية جهوده لتحسين خدماته واتباع أساليب مبتكرة لتسوية المنازعات بما يساهم في نمو واستقرار سوق العقارات في أبوظبي".

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