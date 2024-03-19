القرية العالمية تدعو ضيوفها للمشاركة بتحدّي المشي في رمضان

المصدر: دبي– البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها لمبادرة تحدّي المشي الشهير في نسخته الجديدة على تطبيق الوجهة للهواتف الذكية، خلال شهر رمضان المبارك.

وتدعو مبادرة تحدّي المشي ضيوف القرية العالمية إلى الحفاظ على لياقتهم أثناء زيارتهم لها في الشهر الفضيل، واستكشافهم لأروع العروض والفعاليات التي تقدمها.

ويمكن للزوار الراغبين بالمشاركة في تحدّي المشي تفعيل عدّاد الخطوات في تطبيق القرية العالمية، حصرياً عند تواجدهم في داخل موقعها، والانطلاق نحو تحقيق هدف 10,000 خطوة خلال زيارة واحدة.

يدخل الزوار الذين يتمكنون من تحقيق هدف التحدّي مباشرة في السحب الأسبوعي، ويتم الإعلان عن الفائزين عن طريق صفحات القرية العالمية للتواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني في كل يوم جمعة من شهر رمضان. ويحظى الضيوف بفرصة لفوز هدايا مميزة في تحدّي المشي تضم هواتف سامسونغ غالاكسي الذكية، وساعة آبل الذكية، وساعة سامسونغ الذكية.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل.

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