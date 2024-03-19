5.78 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 5.78 مليارات درهم تمت عبر 862 صفقة.

وتم تسجيل 681 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ، و551 مبايعة لوحدات سكنية و69 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي ، لصفقة بيع قطعتي أرض مخصصتين لنادٍ رياضي في منطقة هورايزون، قيمة القطعة الأولى 80 مليون درهم والثانية بـ70 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة على المخطط في منطقة برج خليفة بقيمة 41 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.6 مليارات درهم تمت عبر 156 معاملة، منها 40 رهناً لأراضٍ، و87 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض في منطقة حصيان الثانية مخصصة لمحطة كهرباء بقيمة 3.2 مليارات درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 87 مليون درهم.

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