18.6 % ارتفاعاً بأسعار الشقق في دبي خلال عام

المصدر: دبي - مشعل العباس

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قالت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية، إن أسعار الشقق في دبي سجلت ارتفاعاً 18.6% خلال عام حيث ارتفعت بهذا المعدل بنهاية فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالأسعارفي نفس الشهر العام 2023 فيما تضاعفت أسعار الفيلات بشكل قياسي خلال 3 سنوات، كما ارتفعت بنسبة 28% على أساس سنوي.

وأضافت «فاليو سترات»، في تقريرها الخاص بشهر فبراير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن مؤشر VPI (ValuStrat Price Index) لشهر فبراير سجل 164.1 نقطة، بزيادة 23.1% على أساس سنوي، مع زيادة شهرية قدرها 2.1%، وصعدت قراءة المؤشر الخاص بالفلل إلى 206.1 نقاط، والشقق 136.6 نقطة، مقارنة بـ 100 نقطة أساس في يناير 2021.

مكاسب

وبحسب «فاليو سترات»، التي تعتمد بياناتها على سلة ثابتة من العقارات، التي تمثل السوق حسب وصفها، فقد تضاعفت قيمة الفلل المرغوبة للغاية خلال ثلاث سنوات، في حين ارتفعت أسعار الشقق بما يزيد قليلاً على الثلث في المتوسط، فيما شهد سوق الشقق السكنية تسارعاً في الأسعار بنسبة 1.9% على أساس شهري، وتوسعاً قياسياً بنسبة 18.6% على أساس سنوي.

وسجل أعلى نمو سنوي في مكاسب رأس المال للشقق في ديسكفري جاردنز (30.7%)، وذا جرينز (27.9%)، ونخلة جميرا (27.4%)، وتاون سكوير (23%)، ومدينة دبي الإنتاج (22.9%).

كما ارتفعت مكاسب رأس المال (capital gains) للفلل بنسبة 2.4%، مقارنة بشهر يناير، و28% منذ العام الماضي، وكانت الفلل الأفضل أداءً على أساس سنوي، هي الفلل في جزر جميرا المرغوبة للغاية (36.1%)، نخلة جميرا (35.1%)، دبي هيلز استيت (33.6%)، ومدن (29.6%).

وقفزت تسجيلات العقود على الخارطة بنسبة 32.6% سنوياً، و5.7% شهرياً، وارتفعت أحجام معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 30.5% سنوياً، و9% شهرياً، وهو ما يمثل حصة أقلية قدرها 36.9% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية لهذا الشهر (فبراير 2024).

صدارة

وشهد شهر فبراير 20 صفقة لعقارات جاهزة تزيد قيمتها على 30 مليون درهم، تقع في تلال الإمارات، ونخلة جميرا، وديستريكت وان، وجزيرة خليج الجميرا، ودبي هيلز استيت.

وتصدرت قائمة المبيعات بشكل عام شهر فبراير العقارات السكنية التي طورتها إعمار (13.3%)، وداماك (9.9%)، والدانوب (7.6%)، وشوبها (5.7%)، نخيل (3.7%)، وسلكت غروب (3.4%)، ودبي للعقارات (3.3%)، وعزيزي للتطوير (3%).

وشملت أهم المواقع التي شهدت معاملات على المخطط (الخارطة)، المشاريع الواقعة في قرية جميرا الدائرية (11.8%)، ومدينة دبي الملاحية (11.4%)، والخليج التجاري (6.4%)، وبوكدرة (4.5%)، في حين أن غالبية المنازل الجاهزة المباعة كانت في قرية جميرا الدائرية (9%)، والخليج التجاري (7.2%)، دبي مارينا (5.9%)، داون تاون دبي (5.8%)، ودبي هيلز استيت (5.1%).

ذروة 2014

وقال حيدر طعيمة رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى شركة فاليو ستارت، لـ «البيان»، إن أسعار الفلل في منطقة نخلة جميرا تجاوزت ذروة 2014 بنسبة 64%، وينسحب هذا الأمر على معظم مناطق التملك الحر في دبي (أكثر من 90%)، والتي تجاوزت فيها أسعار الفلل ذروة عام 2014، باستثناء منطقة الفرجان.

وأضاف طعيمة، وبالنسبة للشق لا تزال أسعار الشقق في منطقة نخلة جميرا أقل من ذروة 2014 بنسبة 5.6%، وينسحب هذا الأمر على كافة الشقق في السوق، والتي لا تزال جميعها تحت ذروة 2024، متوقعاً أن تتجاوز أسعار الشقق في منطقة نخلة جميرا، والتي تعتبر الأفضل أداء في السوق ذروة عام 2024، خلال الأشهر القادمة.

ولفت طعيمة إلى أن دبي لا تزال توفر فرصاً استثمارية متنوعة لجميع مستويات المستثمرين، بدءاً من المستثمر العادي، وصولاً إلى أصحاب الثروات الفائقة، مؤكداً أن سوق دبي لا يزال يتمتع بالتنوع في الخيارات الاستثمارية، سواء كعوائد إيجارية جذابة، أو المكاسب على رأس المال.

نخلة جميرا

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 4,713 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 23.5 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 3,585 درهماً للقدم المربعة، فيما يبغ متوسط سعر الفيلا القياسية 60.9 مليون درهم، وثالثاً منطقة دبي هيلز استيت بمتوسط سعر 2,155 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 10.7 ملايين درهم.

وحلت منطقة جزر جميرا في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر 2,112 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 11.1 مليون درهم، وخامساً منطقة ميدوز بمتوسط سعر 1,928 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الفيلا 7.3 ملايين درهم.

برج خليفة

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق، عند 3,063 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 2.8 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 1,935 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1.6 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1,760 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3 ملايين درهم.

وحلت منطقة جميرا بيتش ريزيدينس في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر 1,528 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الشقة القياسية 2.9 مليون درهم، وخامساً منطقة (The Views)، بمتوسط سعر 1,330 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر الشقة 1.7 مليون درهم.

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