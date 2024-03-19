تعاون بين وزارة الطاقة و«لوتاه» لتسريع تبنّي الوقود الحيوي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «لوتاه» للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في تطوير وتشجيع استخدام الوقود الحيوي، الذي يمثل مصدراً مستداماً للطاقة، في الإمارات.

وقع المذكرة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ويوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه» للوقود الحيوي، وذلك في مصنع لوتاه للوقود الحيوي بمدينة دبي الصناعية.

وتشمل المجالات الرئيسية لهذه الشراكة التعاون في الأبحاث والتطوير لاستكشاف وتطوير سوق الوقود الحيوي في الإمارات وتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتنظيم ورش العمل والندوات لأصحاب المصلحة والمعنيين في القطاع. كذلك، تسهم هذه الشراكة في تبادل البيانات المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي والتوزيع، الأمر الذي يسهم في صناعة القرارات والسياسات ذات الصلة، ورصد التقدم في تحقيق أهداف الدولة للطاقة النظيفة.

ويركز التعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة لوتاه للوقود الحيوي على زيادة الوعي والمعرفة بأهمية تشجيع استخدام الوقود الحيوي في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم عقب المحادثات الناجحة بين الطرفين في نوفمبر 2023، حيث قام وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، بزيارة مصنع «لوتاه للوقود الحيوي»، والاطلاع على الحلول المبتكرة والمستدامة للشركة في مجال إنتاج الوقود الحيوي.

وقال المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: نُقدر الجهود التي تبذلها لوتاه للوقود الحيوي لتعزيز استخدام الوقود الحيوي ورفع مستوى الوعي والمعرفة بأهميتها، ونتطلع لتعزيز التعاون معها لتشجيع وتحفيز المبادرات لاعتماد حلول مستدامة تماشياً مع التزاماتنا المتعلقة بالبيئة والحياد المناخي.

من جانبه، قال يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي: يؤكد تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على التزام لوتاه للوقود الحيوي بدعم استراتيجيات الطاقة النظيفة في الإمارات لتطوير موارد طاقة مستدامة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وانطلاقاً من كوننا شركة إماراتية، نتشرف بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دفع صناعة الوقود الحيوي إلى الأمام والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وإضافة إلى الأبحاث المشتركة وتطوير سوق الوقود الحيوي، سيعمل الطرفان على تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية الطاقة النظيفة، وتشجيع وتحفيز استخدام الوقود الحيوي في الإمارات. وتركز مذكرة التفاهم على التزام الإمارات الراسخ لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة واستراتيجية الحياد المناخي 2050. ويسهم الجمع بين خبرات ودور وزارة الطاقة والبنية التحتية في قيادة سياسات الطاقة وخبرة لوتاه للوقود الحيوي في تمهيد الطريق لتحقيق تقدم كبير في مجال الوقود الحيوي.

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