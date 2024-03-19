سوق دبي يربح 1.8 مليار درهم بدعم «إعمار العقارية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.30% أو ما يعادل 12.9 نقطة إلى مستوى 4275.38 نقطة، أمس، ليربح السوق أكثر من 1.8 مليار درهم، بدعم سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع 2.2% عند 8.4 دراهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 726 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 77.5 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 50.4 مليون درهم، ثم «إمباور» بـ43.3 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «جي إف إتش المالية» 1.94%، و«دبي للاستثمار» 1.8%، و«العربية للطيران» بأكثر من 1%، و«دبي الإسلامي» 0.52%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 63.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 137.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 73.4 مليون درهم.

وأعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام وفق المراجعة الربع السنوية، اعتباراً من جلسة تداول الاثنين 18 مارس الجاري. وتصدر كل من بنك الإمارات دبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، تلاها بنك دبي التجاري بنسبة 6.5%، والعربية للطيران 5.97%، ودبي للاستثمار 5.57%، وإعمار للتطوير 5.43%.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.73% إلى مستوى 9288.83 نقطة في تداولات أمس، ليربح السوق نحو 16 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 199 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 75.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 49 مليون درهم. وصعد في سوق أبوظبي أسهم إي سفن 4.2%، وإمستيل لمواد البناء 3.7%، وأسمنت الخليج 3.6%، وطاقة 3.2%.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 17.84 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.588 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.606 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.880 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و726 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.33 مليار درهم، موزعة بواقع 940.02 مليون درهم في سوق أبوظبي، و389.6 مليون درهم في سوق دبي.

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