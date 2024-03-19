«شعاع كابيتال» تطلب موافقة لتعديل شروط سندات مستحقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إطلاق طلب موافقة حملة السندات فيما يتعلق بتعديل شروط وأحكام السندات المصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع كابيتال ذات غرض خاص بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون دولار تستحق في 31 مارس 2024. وكشفت الشركة أن الاقتراح قد حصل بالفعل على دعم أكثر من 25% من حملة السندات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تحسين رأس المال التي أعلنت عنها سابقاً شعاع كابيتال، وتمثل الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز هيكل رأس المال بشكل كبير.

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