«الفجيرة الوطني» يستعرض تطورات ضريبة الشركات مع العملاء

المصدر: دبي - البيان

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استضاف بنك الفجيرة الوطني الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي، التي بحثت أحدث تطورات نظام ضريبة الشركات في الإمارات، حيث شهدت الجلسة حضور العملاء من مختلف قطاعات الأعمال على امتداد الدولة.

وأقيمت الفعالية تحت شعار «ضريبة الشركات في الإمارات ومشهد الأعمال المتطور»، وجمعت قادة الأعمال وخبراء الضرائب والمحاسبة والمستشارين القانونيين لمناقشة أحدث التطورات في نظام ضرائب الشركات الجديد لدولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، إلى جانب التحديات التي قد تمنع الشركات من تحقيق أقصى مستويات الكفاءة الضريبية، وكيفية ضبط العمليات بأفضل طريقة لتناسب النظام الجديد، على سبيل المثال عن طريق إعادة الهيكلة أو الاندماج.

وتناولت الفعالية عدداً من المواضيع المحددة، مثل تأثير ضريبة الشركات على تحقيق الأرباح، وتأثيرات التغييرات الجديدة على شركات المنطقة الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض مصادر الدخل المعفاة من الضرائب. وترافق استعراض كل موضوع مع دراسات حالة واقعية لعدد من الشركات خلال العام الأول من خضوعهم لضريبة الشركات الجديدة.

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