«الشارقة لإدارة الأصول» تطّلع على آليات العمل في الأسواق اليابانية

المصدر: الشارقة - البيان

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زار وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول؛ الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اتحاد الأعمال الياباني، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة في الأسواق اليابانية، وبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية مع الشركات اليابانية، وبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.

ومثل الوفد من الشركة، عمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، وراشد بورحيمة، المدير التنفيذي بالإنابة ـ أصول للاستثمار، إياد السعدي، مدير إدارة الاستثمارات الاستراتيجية، وهدفت الزيارة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة، والاطلاع على المناخ الاستثماري باليابان، إلى جانب استعراض أبرز الحوافز والمزايا المتاحة وتعرف الجانبين على الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الملا، رجال الأعمال في اتحاد الأعمال الياباني لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في إمارة الشارقة واطلاعهم على ما تضمه الإمارة من ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية وما تتمتع به من الاستقرار والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي.

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