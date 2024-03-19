حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً ضمن حملة «رمضان في دبي»

المصدر: دبي - وام

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أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن حركة التسوق خلال شهر رمضان المبارك تشهد نشاطاً كبيراً، في إطار حملة «رمضان في دبي»، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي، احتفالاً بالشهر الفضيل.

ويأتي إطلاق حملة «رمضان في دبي» استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق حملة «رمضان في دبي» الرامية إلى لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل.

وفي إطار حملة «رمضان في دبي»، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من تجارب التسوق الاستثنائية لسكان دبي وزوارها على مدى أيام الشهر المبارك.

وأفادت المؤسسة أنه يمكن لسكان دبي وزوارها التسوق للحصول على منتجات تطلقها العلامات التجارية المحلية والعالمية حصرياً خلال الشهر الكريم، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

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