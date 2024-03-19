مجموعة جميرا تعيد افتتاح فندقيها في مايوركا وكابري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جميرا للفنادق والمنتجعات» عن إعادة الافتتاح الموسمي لفندقيها المميزين على البحر الأبيض المتوسط؛ فندق ومنتجع جميرا بورت سولير وكابري بالاس جميرا.

ويتمتع فندق ومنتجع جميرا بورت سولير بموقعه المثالي بين جبال ترامونتانا المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي والبحر الأبيض المتوسط، ويوفر الفندق إطلالات بانورامية في أجواء فريدة من نوعها، مع أعلى معايير الفخامة في مايوركا بفضل التصاميم الداخلية الأنيقة والخدمات المميزة وتجارب الطعام التي لا مثيل لها.

وتوفر جميع أجنحة وغرف الفندق إطلالات بانورامية على الساحل الشمالي الغربي الخلاب لمايوركا، وقد أضيف 13 جناح جونيور جديدة مع تراسات كبيرة موسعة لعام 2024. وأصبح بإمكان الضيوف الاستمتاع بالشرفات الأمامية الزجاجية بمساحات تتراوح بين 15 و22 متراً مربعاً، وتوفر إطلالة واسعة على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى كراسٍ خاصة للاستلقاء تحت أشعة الشمس من طراز «Ethimo»، ما يعزز مستويات الضيافة الفاخرة.

كابري بالاس جميرا

ويقع فندق كابري بالاس جميرا في قلب مدينة أناكابري، إحدى أبرز المناطق التي ما زالت تحتفظ بجمال طبيعتها في جزيرة كابري. ويجمع تصميم الفندق بين التصميم المعاصر والجمال الطبيعي للريفييرا الإيطالية مجسداً مقولة «دولتشي فيتا» الإيطالية التي تعني «الحياة جميلة»، حيث يتميز بتصميم القصر التقليدي الممزوج بالمساحات المعاصرة والديكورات الداخلية المضيئة. وسيتم إعادة افتتاح الفندق للضيوف في 25 أبريل 2024. وتعتبر الفنون والتصاميم الجذابة من أبرز عوامل الجذب في «كابري بالاس جميرا»، بدءاً من أجنحة كابري تاتش الأنيقة مع أقمشة لورو بيانو الرائعة، وحتى الأجنحة المستوحاة من الفن الإيطالي.

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