اتفاقية لتعزيز شفافية وكفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقّع مركز أبوظبي العقاري؛ الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركتي المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال العقارات «بيوت ودوبيزل»، و«بروبرتي فايندر»، وذلك بهدف تعزيز جوانب الشفافية والكفاءة وتنظيم السوق العقاري في الإمارة.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسرنا توقيع مذكرتي التفاهم مع شركائنا. وتعكس هذه الخطوة إدراكنا أهمية بناء شراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تخدم رؤية المركز في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين. ويتضمن ذلك توفير خدمات مبتكرة، وتشريعات مرنة تواكب احتياجات القطاع، وضمان سهولة وصول الأطراف المعنية إلى بيانات تتسم بالشفافية بما يدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية».

من ناحية أخرى تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز جودة وكفاءة سوق العقارات، وتقديم حلول متطورة تضمن بيانات المتعاملين والشركاء في القطاع، فضلاً عن توفير البيانات بكل شفافية للعملاء، ودعم النمو المستقبلي لقطاع العقارات في الإمارة.

ويشمل ذلك تنظيم البرامج وورش العمل لخبراء القطاع من أجل ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، ومراقبة الإعلانات العقارية لضمان الامتثال لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي.

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