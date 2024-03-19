21 % نمو المعاملات الجمركية في رأس الخيمة خلال 2023

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت جمارك رأس الخيمة عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية عبر منافذ إمارة رأس الخيمة خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 21% مقارنة في عام 2022، وارتفع عدد معاملات البيانات الجمركية 12% مقارنة بالعام السابق، وشهدت الواردات نمواً بنسبة 41%.

وضمن جاهزية المراكز الجمركية والتزامها بالمعايير الجمركية والضوابط الأمنية، حققت الدائرة نمواً بنسبة 158% مقارنة بعام 2022 في عمليات الضبط والتصدي لمحاولات التهريب المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، أن الدائرة ملتزمة بالمضي قدماً في تطوير منظومة العمل الجمركي ودعم جاهزية المراكز الجمركية بالأجهزة ومعدات التفتيش المتطورة وتمكين الكادر الوظيفي بالمهارات والخبرات اللازمة بما يحفظ أمن المجتمع وتيسير حركة التجارة من خلال تقديم حزم من الحوافز الجمركية والتي تعزز انسيابية تدفق البضائع والشحنات عبر منافذ الإمارة المختلفة وفق معايير وضوابط أمنية جمركية.

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