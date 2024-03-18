الذهب يستعيد جزءاً من بريقه قبل اجتماعات لبنوك مركزية

المصدر: وكالات

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الاثنين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وسلسلة اجتماعات أخرى للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2159.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ السابع من مارس في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2163 دولاراً.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي: "من المتوقع أن يظل تجار الذهب عرضة للتأثر لما قد يقوله رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حول تفكير اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن احتمال خفض سعر الفائدة في يونيو".

وأضاف "إذا خفضت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بأقل من ثلاث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، فهذا من شأنه أن يدفع المعدن الثمين إلى فقدان المزيد من مكاسبه الشهرية حتى الآن".

وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.

ويتوقع المتعاملون في الغالب أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، ويتوقعون فرصة بنسبة 59 بالمئة لخفض سعر الفائدة في يونيو.

وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولاراً في الثامن من مارس لكنه انخفض واحدا بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل كبير في فبراير وارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع.

وقال المحلل الفني لرويترز وانج تاو إن سعر الذهب في التعاملات الفورية قد يكون في نطاق 2126 و2131 دولارا للأوقية (الأونصة).

ومن المتوقع أن ينهي بنك اليابان سياسة معدلات الفائدة السلبية في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد بنك انجلترا اجتماعه يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.29 دولاراً وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 921.08 دولاراً للأوقية. وهبط البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1057.05 دولاراً للأوقية.

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