بيع بنتهاوس في أبوظبي بـ 137 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الدار العقارية» عن بيع أغلى بنتهاوس في أبوظبي، والمكوّن من ثلاث غرف نوم في مجمّع «نوبو ريزيدنسز أبوظبي» في جزيرة السعديات بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى سعر للمتر المربع في الإمارة والذي تجاوز 96 ألف درهم.

وتأتي هذه الصفقة القياسية عقب بيع وحدة فيلا علوية «سكاي فيلا» مكونة من طابقين وأربع غرف نوم في المجمّع ذاته بسعر 130 مليون درهم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تمثل هذه الصفقة التاريخية في نوبو ريزيدنسز نقطة تحول في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي وتعكس مستوى النضج والتطوّر الذي حققه سوق العقارات في الإمارة. وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة لافتة في حجم وقيمة المنازل المشتراة، بفضل السياسات والمبادرات الحكومية الداعمة التي عززت جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار الواعد. ونتوقع أن يواصل القطاع نموه مع إطلاق المزيد من مفاهيم الحياة العصرية والأكثر فخامة على مستوى الدولة في جزيرة السعديات وعبر المواقع الاستراتيجية في أبوظبي».

وقال راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: «يشهد القطاع العقاري في أبوظبي ارتفاعاً مستداماً في الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية، حيث يعكس هذا الرقم القياسي الجديد مرونة ونضج السوق، كما يسلط الضوء على تنامي مكانة أبوظبي مدينة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. نعمل باستمرار على إيجاد فرص جديدة واستكشاف سبل مختلفة للارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة من التطور، وتظل مهمتنا هي تطوير مشاريع عقارية متميزة تدمج بتناغم بين مكونات المشهد الثقافي الفريد والمتنوع لإمارة أبوظبي مما يجعلها وجهة استثنائية للعيش والاستثمار على مستوى سوق العقارات العالمي».

ويطلّ كلٍ من البنتهاوس والفيلا العلوية «سكاي فيلا» على شاطئ السعديات، ويشغل البنتهاوس طابقاً كاملاً ويضم مصعداً خاصاً وتيراساً واسعاً يتضمن حمام سباحة بإطلالة مميزة على متحف جوجنهايم و«بوليفارد غروف».

ويضم مشروع «نوبو ريزيدنسز» شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات بنتهاوس ووحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) والفلل العلوية «سكاي فيلا»، بجانب فندق مكوّن من 125 غرفة، ومطعم يحمل العلامة التجارية «نوبو» وردهة على السطح. تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المشروع ستنتهي في الربع الثاني من عام 2027.

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