«ساجا» تفتتح مكتبها الجديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «ساجا»؛ الشركة السعودية اليابانية للصناعات الدوائية، إحدى شركات مجموعة تمر القابضة، مكتبها الجديد في مدينة دبي الطبية، كجزء من هدفها لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل نقلة نوعية في التعاون الإماراتي السعودي بالمجال الصحي، خاصة التصنيع الدوائي والأمن العلاجي.

حضر الافتتاح د. علي السيد، المستشار في هيئة الصحة بدبي، ود. محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة «ساجا» والرئيس التنفيذي لمجموعة تمر القابضة، ود. محمد خليل، الرئيس التنفيذي للشركة، ود. محمود غالي مديرها العام بمنطقة الخليج، ومجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الرعاية الصحية والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات استيراد وتوزيع الأدوية في منطقة الخليج.

تنمية صناعة

وقال د. علي السيد: «يُعتبر أحد أهداف هيئة الصحة في دبي تنمية الصناعة الدوائية، بدءاً من المصانع ووصولاً إلى شركات الأدوية والصيدليات، ومن المهم جداً للهيئة تنمية القطاع الخاص من حيث الصناعة الدوائية كون ذلك ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، ونشجع الشركات الإقليمية على التواجد في الإمارات ودبي».

وقال د. محمد طاهر: «الموقع الرئيسي لمجموعة مصانع ساجا في جدة بالسعودية، ولدينا مصنع في مصر اشتريناه منذ 10 سنوات وأعدنا هيكلته وفق معايير الجودة العالمية، وهذا أتاح لنا إمكانية إنتاج أدوية ذات جودة عالية بتكلفة معقولة متاحة أمام الجميع مقارنة ببقية الشركات، وبالتالي فإن مسألة المنافسة في الأسعار تمنحنا الأولوية في الأسواق التي نتواجد فيها، وذلك من خلال التركيز على تكلفة إنتاجية أقل وبجودة عالية نعتز بها، وكذلك أفضلية الوصول إلى المريض أسرع من غيرنا لتواجدنا في منطقة حيوية في منطقة الشرق الأوسط».

بدوره، قال د. محمد خليل: «نحتفل بتوسع «ساجا» على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بافتتاح فرعها بمنطقة الخليج، الذي سيشكل نقلة نوعية في التعاون السعودي الإماراتي في مجال التصنيع والأمن العلاجي».

وقال محمود غالي: «تدعم شركة ساجا البحث العلمي، وتؤمن بالتعاون مع المؤسسات الصحية والطبية لإجراء برامج توعية عامة لتطوير الوعي الصحي لدي المجتمع، وتحسين جودة حياة المريض والمجتمع».

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