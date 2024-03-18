ثلث العاملين بالوساطة العقارية في دبي نساء

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أكدت مانيشا ديارام، الرئيسة التجارية التنفيذية لديفمارك للتطوير لـ«البيان»، أن مشاركة المرأة في قطاع العقارات في دولة الإمارات تشهد إقبالاً لافتاً بدعم من القيادة الرشيدة التي تولي تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، اهتماماً بالغاً، حتى أصبحت المرأة الإماراتية تتولى مراكز قيادية تشمل مناصب المديرة التنفيذية، والمديرة المالية ورئيسة الأقسام، ويتجلى ذلك في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بحسب آخر إحصاء أصدرته يفيد بأن النساء يشكلن نحو الثلث بنسبة 34.8% من مجموع العاملين في وساطة العقارات.

ولفتت إلى أن هذا التحول يبرز التزام الإمارات المتزايد تحقيق المساواة بين الجنسين واحترام مبدأ الشمول والتنوع في القطاع، إذ تتولى مجموعة من النساء الملهمات دفة القيادة في مختلف القطاعات الخاصة والعامة.

وأوضحت ديارام، أن هناك بعض العوائق ما زالت تواجه المرأة عالمياً في هذا القطاع مثل العادات والتقاليد في بعض المجتمعات التي قد تحد قدرة المرأة على النمو في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه غالباً ما تؤثر حاجة المرأة، لاسيما الأمهات إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة، في تقدّمها الوظيفي، مثمنة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات واعتمادها سياسات تدعم المساواة بين الجنسين ومبدأ الشمول والتنوع، فتشكل هياكل تكافؤ الأجور، والبرامج التوجيهية والمبادرات التدريبية خطوة أساسية نحو تخطّي الحواجز وتوفير بيئة داعمة لنجاح المرأة في المناصب القيادية، فبالترويج لثقافة المساواة، يمكن لقطاع العقارات في دولة الإمارات الاستفادة إلى أقصى حد من إمكانات القوى العاملة فيه، ما يعزّز ديناميكية القطاع وازدهاره.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أحدثت في الفترة الماضية فرقاً ملحوظاً في المناصب القيادية وصنع القرارات في قطاع العقارات في الدولة، استناداً إلى مهاراتها المتنوعة وخبراتها الواسعة، ففي العقود الماضية، تولت بشكلٍ متزايد مناصب قيادية في مختلف القطاعات العقارية، بما يشمل الوكيلات والوسيطات والمشترِيات.

وأكدت ديارام، أهمية تنظيم ندوات وورش عمل بانتظام لتتمكن النساء الملهمات من توجيه الشابات ومشاركتهن أسرار نجاحهن في هذا القطاع بغرض تبادل الخبرات، ودعم تطور المرأة المهني، وتعزيز شعورها بالتقدير الذي تستحقه في قطاع العقارات.

وأشارت إلى أن مشاركة النساء من مختلف القطاعات في صنع القرارات، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المحلية.

وأهابت بالمؤسسات ضرورة إطلاق برامج وورش عمل لتنمية المهارات القيادية للمرأة، بهدف دعمها وتمكينها في قطاع العقارات في دولة الإمارات، لافتة إلى أن مجموعة ديفمارك للاستشارات العقارية، تلتزم التزاماً ثابتاً بدعم تقدم المرأة في المناصب القيادية.

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