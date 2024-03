الشحن الجوي يسجل تقدماً في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي

المصدر: هونغ كونغ - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن تقدم في مجالات الاستدامة والسلامة والتحول الرقمي في قطاع الشحن الجوي، وذلك في افتتاح الندوة العالمية للشحن الجوي التي نظمتها (إياتا) في هونغ كونغ، بهدف تسريع التقدم في إنجاز هذه الأولويات الأساسية.

وقال بريندان سوليفان، الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «عادت أحجام الشحن الجوي إلى المستويات المسجلة قبيل الجائحة، ويكمن التحدي في ضمان كفاءة وسلامة نمو قطاع الشحن الجوي والانسجام مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، وأسهمت الجهود الدؤوبة للقطاع في بناء قاعدة متينة لتسريع التقدم في جميع هذه المجالات».

حلول رقمية

وأضاف سوليفان: «يوفر التحول الرقمي أفضل فرصة لتطوير قطاع الشحن الجوي، إذ تنامت أهميته في فترة قصيرة للغاية، ويبرز هذا التطور بشكلٍ واضح في الاستبدال بالعمليات الورقية واليدوية غير المُجدية، الحلول الرقمية في جميع جوانب الشحن، بدءاً من تتبع الشحنات ووصولاً إلى التخليص الجمركي، ما يسهم في تعزيز كفاءة التجارة الدولية».

وتم تسليط الضوء على التقدم المحرز في ثلاثة مجالات:

التبادل السلس للمعلومات الرقمية: يوفر اعتماد معيار ONE Record تبادل بيانات عالية الكفاءة على امتداد سلسلة التوريد، ويهدف جميع أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى الوصول إلى جميع إمكانات ONE Record بحلول يناير 2026، ونجحت كل من كاثي كارجو، ولوفتهانزا للشحن، في تحقيق ذلك الهدف، كما تعهد جميع مزودي منصات تكنولوجيا المعلومات في شركات الطيران الرئيسة بتحقيق إمكانات ONE Record لدعم جهود هذا التحول.

التحول الرقمي في مجال العمليات الجمركية وتسهيل التجارة: نجحت البرازيل بفضل استخدام المعايير الرقمية التي وضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي في خفض زمن الإفراج عن الشحنات من 5 أيام إلى 5 ساعات فقط، ما قد يقلل التحقق اليدوي بنسبة تصل إلى 90%، وأدرك الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات وكندا قيمة تبادل البيانات الدقيقة على امتداد سلسلة توريد الشحن الجوي، فستعتمد أنظمة معلومات الشحن المسبقة بحلول نهاية العام 2024، وكانت الولايات المتحدة الدولة السبّاقة في اعتماد هذا النظام في العام 2019.

تتبع الشحنات: يوفر الإصدار الحديث من دليل الشحن التفاعلي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إطار عمل موحداً، ما يتيح لأجهزة التتبع ضمان جودة ودقة الظروف الخاصة بالسلع الحساسة من ناحية الوقت ودرجة الحرارة، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية الطلبات المتزايدة وتسهيل تتبع الشحنات في الوقت الفعلي في مجالي التجارة الإلكترونية وتجارة الأدوية.

