«كاسبرسكي» تكشف حظر 110 ملايين تهديد في المنطقة خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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حظرت حلول نقاط النهاية التي تقدمها كاسبرسكي، 72.7 مليون تهديد في المجمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، و36.7 مليوناً في أفريقيا، فضلاً عن 9.4 ملايين في تركيا، بإجمالي 110 ملايين تهديد خلال العام 2023، جاء ذلك خلال مناقشات النسخة السنوية التاسعة من «مؤتمر كاسبرسكي للأمن السيبراني – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 2024»، وتبلغ نسبة المستخدمين الذين قد يتأثرون بهذه الهجمات 41% في منطقة الشرق الأوسط، و44% في أفريقيا، و38% في تركيا.

ورغم أهمية الحلول الفعالة في توفير الحماية لنقاط النهاية، يمكن تقليل مخاطر التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها هذه النقاط عن طريق استبدال أجهزة العميل المحمولة والمكتبية (Thick Clients) بأجهزة العميل منخفضة الأداء التي تستخدم نظام تشغيل المناعة السيبرانية.

ويقول فزليريزام محمد نور، مدير تطوير الأعمال في شركة «أسوانت ديستريبيوشن»: «نقوم بنشر أجهزة العميل منخفضة الأداء المعززة بنظام المناعة السيبرانية عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك البلديات والنقل ومرافق التدريب، ولاحظنا وجود إمكانات واعدة لهذا الحل في عدد هائل من الحالات في السوق، خاصة وأنه يمكن استبداله مكان أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتشغيل التطبيقات القياسية، وبناءً على ذلك، تعتبر هذه الأجهزة طريقة فعالة من حيث التكلفة وآمنة لتلبية الطلب على نقاط النهاية».

ويقول فيكتور إيفانوفسكي، مدير تطوير الأعمال لبرنامج التشغيل KasperskyOS: «تُظهر الأبحاث أن أجهزة العميل منخفضة الأداء التي تعمل على أنظمة التشغيل التقليدية تكون عرضة للاختراق باستخدام أداة بسيطة في دقائق معدودة، ومن ثم استغلالها في عمليات التجسس على المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم السرية، ونعتقد يقيناً أن مستقبل تطوير أجهزة العميل منخفضة الأداء يجب أن يعتمد على أنظمة المناعة السيبرانية التي يمكنها تحييد الهجمات الخبيثة، وبهذه الطريقة، يتمكن النظام من مواصلة العمل بكفاءة حتى في البيئة العدوانية، كما يمكنه إيقاف المهاجمين المحتملين ومنع تقدمهم، وخضعت مجموعتنا من حلول نظام التشغيل KasperskyOS لاختبارات صارمة من قبل شركائنا وعملائنا، ونستطيع القول بثقة تامة إن مستقبل الأمن السيبراني يعتمد إلى حد كبير على المناعة السيبرانية، وإن ملامح هذا المستقبل بدأت تتكشف الآن».

وبالتعاون مع «سنتيرم» Centerm، الشركة العالمية المنتجة لأجهزة العميل منخفضة الأداء، تنتج كاسبرسكي جهاز Kaspersky Thin Client (KTC)، ليكون أول جهاز عميل منخفض الأداء في العالم يأتي مزوداً بنظام المناعة السيبرانية، ويعني ذلك أنه لا يتطلب أدوات إضافية للحماية من الفيروسات.

ويتيح الجهاز ذاته تطوير بنية تحتية آمنة وعملية وسهلة الإدارة، وفق مبدأ التصميم الآمن ونهج المناعة السيبرانية. وبفضل هذا المزيج من التحسينات التقنية والمعمارية، يكتسب الجهاز قدراً أعلى من المرونة في مواجهة الهجمات الإلكترونية مقارنة بأجهزة العميل التقليدية منخفضة الأداء.

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