«غرفة الشارقة» تفتتح سوق الفريج الرمضاني 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء السبت، سوق الفريج الرمضاني، ضمن فعاليات النسخة الـ 34 من مهرجان رمضان الشارقة.

وتقام المبادرة في منتزه الشارقة الوطني، وتتواصل حتى 4 أبريل المقبل، في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وتوفير فرصة متميزة للترويج لمنتجاتهم.

حضر حفل الافتتاح عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، منسق عام مهرجان رمضان الشارقة.

ويلتقي في الحدث التجاري، عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ورواد الأعمال، الذين يروجون لتشكيلة متنوعة من الأزياء والأطعمة والأكسسوارات المصممة من وحي التراث الإماراتي، إضافة إلى منتجات وسلع تتناسب مع تفضيلات عشّاق التسوق في الأجواء الرمضانية، كما يشتمل السوق على أكشاك لتسويق منتجات المشاركين، ويضم قرية تراثية، وردهة مطاعم ومأكولات شعبية وألعاب أطفال.

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن افتتاح سوق الفريج الرمضاني يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، في تنظيم فعاليات تسويقية مبتكرة، تسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية مميزة، ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري واقتصادي بارز في المنطقة، فضلاً عن مساهمة هذا الحدث في إيجاد بيئة تجارية تنافسية، تشجع المشاركين على تقديم منتجات وخدمات فريدة، تلبي احتياجات وتوقعات الزوار والمستهلكين، وتهتم بالجودة والتميز والاعتماد على الابتكار، للتعزيز من قيمة العلامات التجارية المحلية.

بدورها، أكدت عائشة صالح، المتحدث الرسمي لمهرجان رمضان الشارقة 2024، أن سوق الفريج الرمضاني يمثل فرصة لمجتمع الشارقة وزوارها، للمشاركة في تجربة التسوق الرمضاني، ودعم نمو المشاريع التجارية المحلية، وفتح قنوات للتواصل بين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين من جهة، وبين جمهور المتسوقين والمهتمين بالمنتجات الفريدة ذات الطابع المحلي.

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