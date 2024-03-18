بنك الشارقة يشارك في تمويل بـ800 مليون دولار لـ«إنفستكورب كابيتال»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل بنك الشارقة التزامه بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وشارك البنك، في تمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيس لتمويل متجدد مشترك بمبلغ 800 مليون دولار يمتد أجله لأربع سنوات، لشركة إنفستكورب كابيتال، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية.

ولاقت هذه الصفقة، أصداء إيجابية واسعة واهتماماً كبيراً من السوق، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات، ما مكن إنفستكورب من الحصول على 800 مليون دولار، بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 600 مليون دولار.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي دور بنك الشارقة في تسهيل التمويلات الكبرى ودعم طموحات نمو عملائه، وتعكس تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة إنفستكورب وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».

وقال عباس رضوي، المدير المالي لإنفستكورب كابيتال: حققت أعمالنا في مجال خدمات تمويل رأس المال نمواً 47%، ومع عملية إعادة التمويل الناجحة، فإننا في وضع جيد لتنمية أعمالنا وتحقيق عائدات قوية للمساهمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز