«العنوان سكاي فيو» يقدم تجارب استثنائية خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

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أعلن فندق العنوان سكاي فيو، الشهير بإطلالاته الخلابة على أفق دبي، عن إطلاق مجموعة من العروض والباقات المميزة المصممة بعناية لتلبي مختلف الأذواق والتفضيلات طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

ويجمع الفندق الفاخر بين موقعه الاستثنائي وسط دبي وألق الأجواء الرمضانية ليوفر لعشاق الطعام تجارب مميزة لا مثيل لها، ويأخذ ضيوفه في رحلة مفعمة بالنكهات الشهية يومياً طوال الشهر الفضيل، وذلك من خلال وجبات السحور الاستثنائية وبوفيهات الإفطار الفاخرة، بالإضافة إلى خدمات تناول الطعام في الغرف.

ويدعو مطعم ذي رستورانت ضيوفه للاستمتاع بتجربة إفطار لا تضاهى محضرة بعناية على يد فريق من الطهاة الموهوبين، ويقدم بوفيهاً فاخراً مفعماً بأشهى النكهات العربية والعالمية مع تشكيلة مميزة من المشروبات المنعشة والحلويات التقليدية اللذيذة. ويتميز المطعم بإطلالاته الخلابة على أفق دبي المتلألئ من الطابق الأرضي، ليشكل الوجهة المثالية للاستمتاع بأشهى المأكولات وسط أجواء رمضانية ساحرة.

ويقدم الفندق للضيوف أمسياتٍ رمضانية فاخرة وتجارب لا تُضاهى طوال شهر رمضان المبارك في ردهة المسبح، ويوفر أجواءً مثالية للاحتفاء بالشهر الفضيل أثناء الاستمتاع بالإطلالات الساحرة على أفق دبي. ويمكن للضيوف الاختيار من قائمة طعام متنوعة محضرة حسب الطلب توفر تشكيلة من أشهى المأكولات، بدءاً من الأطباق الرمضانية التقليدية وصولاً إلى الأطباق المبتكرة. ويثري المطعم أجواء الأمسية الساحرة مع العروض الترفيهية الحية التي تتضمن أداء استثنائياً لعازف عود موهوب.

وتستكمل التجربة تميزها مع مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة وتشكيلة من الحلويات الشهية، وتوفر فرصة الاستمتاع بنكهات الشيشة المختلفة، ليحظى الضيوف بتجربة سحور ممتعة ومثالية.

ويوفر فندق العنوان سكاي فيو لضيوفه من محبي الاسترخاء خدمة تناول وجبة السحور في الغرف لتلبية مختلف الاحتياجات والتفضيلات، حيث تقدم التجربة فرصة تذوق أشهى الأطباق الرمضانية واختيارها من قائمة السحور المحضرة حسب الطلب، التي تصل مباشرةً إلى غرف الضيوف لضمان قضاء أجمل الأوقات مع العائلة. ويحصل الصغار على خصم خاص على وجباتهم اللذيذة.

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