«آلايا» يطلق قائمة إفطار رمضانية بنكهات البحر المتوسط

المصدر: دبي- البيان

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أطلق «آلايا» وجهة الطعام المتميّزة الواقعة في قلب «مركز دبي المالي العالمي» النابض بالحيوية قائمة إفطار رمضانية حصرية، يمكن وصفها بأنها قصيدة طهي تتغنّى بتقاليد وفنون وأصالة إعداد الطعام، وتجمع أشهى مأكولات منطقة الشرق الأوسط ونكهات البحر الأبيض المتوسط، في تآلفٍ سلس يضمن استمتاعكم بجلسة إفطارٍ لا تُنسى.

يجري إعداد كل طبقٍ في قائمة الإفطار هذه بدقّةٍ وعناية، ليس ليُحاكي طبيعة الشهر الكريم فحسب، بل أيضاً ليروي قصةً معيّنة تأخذكم في رحلةٍ تبدأ من الأسواق الصاخبة التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنتهي عند روعة شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتولّى خبراء الطهي المبدعون في «آلايا» العمل بكل دقّة على إعداد قائمة إفطار غنية بالنكهات الشهية، أرادوها أشبه بسيمفونيةٍ من النكهات المتناغمة التي تحاكي بأسلوبٍ مبتكر جوهر شهر رمضان المبارك، بدءاً من شوربة التمر والعدس، مروراً بتشكيلةٍ واسعة من المازة الباردة والساخنة تشمل ورق العنب وكبة اللحم والكفتة، كفيلة بإرضاء الحواس ومختلف الأذواق.

أما الأطباق الرئيسية الشهية فتشمل خياراتٍ متنوّعة، مثل لحم الضأن ومقلوبة الدجاج المشويّ اللذيذة.

اختتموا جلستكم الرائعة بالنكهات الحلوة، مع الكنافة أو المهلبية وغيرهما، وسط الأجواء الراقية التي ينفرد بها «آلايا»، واستكشفوا غنى الثقافة وفنون الطهي التي تتميّز بها منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

التداخل الذكي بين التصميم الداخلي البديع والتميّز المتقن لفنون الطهي في «آلايا»، يلعب دوراً جوهرياً في استمتاعكم بجلسة إفطار مبتكرة وتجربة طعام مشبعة بدفء التواصل المجتمعيّ لا مثيل لها.

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