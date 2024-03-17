«سيل ثرو»: الأداء التسويقي في الإمارات الأكثر تميزاً بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكد أنكيت بانسال، خبير التسويق والمؤسس المشارك والمدير العام لشركة «سيل ثرو» SellThru أن سوق الإمارات يعكس مزيداً من النضوج من حيث الأداء التسويقي حتى صار الأكثر تميزاً في المنطقة بفضل توفر العديد من المواهب والخبرات، وأضاف «تمكنت الإمارات بفضل مميزاتها الجذابة من استقطاب العمال المهرة من جميع أنحاء العالم، مما ساهم في تطبيق أفضل الممارسات.

وتتوفر حالياً الفرصة لتحقيق مزيد من النمو من خلال اعتماد تقنيات إدارة علاقات العملاء والتسويق المتكاملة، إلى جانب اكتساب ميزة التحرك السريع. وتبرز إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وتحسين محركات البحث، والتي تتعزز من خلال البنية التحتية للبيانات، كعناصر أساسية في هذه المنهجية».

ويعتقد بانسال أن العلامات التجارية يجب ألّا تكتفي باللحاق بركب تقنيات التسويق للحفاظ على العملاء، ويوضح ذلك قائلاً: «ينبغي على العلامات التجارية أولاً تشخيص المشكلات التي تواجهها بالاعتماد على قنواتهم التشغيلية، بما يشمل التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، والتي تتيح لها التعرف على آراء العملاء. فالعلامات التجارية التي لا تحيط بمثل هذه التفاصيل، تتكبد مزيداً من التكاليف مقابل تقنيات التسويق دون أن تستفيد منها بالقدر الكافي».

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