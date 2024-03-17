«ون آند أونلي ون زعبيل» يفتتح «لونجيفتي هاب» من كلينيك لا بريري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلينيك لا بريري عن افتتاح مركز لونجيفتي هاب الأول من نوعه في إمارة دبي، في منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل»، والمركز مخصص لتقديم علاجات رائدة، تجمع بين علوم الصحة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وحلول العافية المصممة حسب الطلب، كل ذلك بهدف توفير تجربة استثنائية لإطالة العمر، وتعزيز حيوية الجسم.

ويقدم لونجيفتي هاب من كلينيك لا بريري داخل المساحة الحصرية المكونة من ثلاثة طوابق في المنتجع، تجارب عافية مصممة حسب الطلب، ومستوحاة من الخدمات الاستثنائية التي تقدمها العلامة السويسرية الرائدة، والتي تركز على ثلاث ركائز مترابطة: إطالة العمر، والعافية، والجمال.

وقال كريستيان فومادو نائب رئيس منتجع ون زعبيل: «يعد افتتاح مركز لونجيفتي هاب من كلينيك لا بريري، الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن القيم الأساسية التي نتشاركها مع هذه العلامة السويسرية، من حيث الالتزام بتقديم أرقى الخدمات لضيوفنا المميزين.

من خلال التعاون المتّسق بين العلامتين، نسعى، ولأول مرة في المنطقة إلى توفير رحلات عافية مصممة حسب الطلب، قائمة على أحدث ما توصل إليه العلم، ومعتمدة على النهج الشمولي الذي تتبعه العلامة السويسرية في مجال الصحة والعافية».

وقال سيمون جيبرتوني الرئيس التنفيذي لكلينيك لا بريري: «نحن متحمسون لتوسيع مراكز إطالة العمر الخاصة بنا، لتشمل إمارة دبي، والتعاون مع منتجع ون آند أونلي ون زعبيل الشهير.

وبينما نواصل إنشاء مراكز متطورة في جميع أنحاء العالم، يشرفنا التعاون معاً لتقديم برامج ثورية للصحة والعافية، قائمة على ركائزنا الثلاث المترابطة، وهي: إطالة العمر والعافية والجمال».

ويتألف المركز من 29 غرفة علاج للعافية والعلاجات الطبية الأخرى، إلى جانب «موفمنت استوديو»، الذي يضم مرافق رياضية متطوّرة، وبار لونجيفتي، وأول مساحة مخصصة لتقييم الحالة الصحية بمؤشر طول العمر في المنطقة.

ضمن هذه المساحة الحصرية المكونة من ثلاثة طوابق، يمكن للضيوف اكتشاف العلاجات الرائدة القائمة على أحدث العلوم الصحية القادرة على إحداث تغييرٍ جذري، بالإضافة إلى خدمات الجمال الرائدة، وحلول العافية الشاملة.

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