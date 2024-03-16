عبد الرحمن آل صالح: ضم نخيل وميدان تحت دبي القابضة يرتقي بالكفاءة المالية وبتنافسية الإمارة

المصدر: دبي- البيان

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قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الإمارة مقبلة على قفزة نوعية في قيمة العلامة التجارية لدبي، بفضل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة مجموعة دبي القابضة، لتشكيل كيان اقتصادي عالمي يصبح أكثر كفاءة مالياً.



وأكد آل صالح أن من شأن هذا الضم ترسيخ سمعة دبي والنهوض بالقدرات التنافسية للإمارة في الساحة الاستثمارية العالمية، من خلال استقطاب المستثمرين إلى دبي بوصفها اليوم معقلًا للفكر المؤسسي والاستثماري الحديث، تدير شؤونَه قيادات فذة ذات رؤية بعيدة، من أبرزهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معتبراً أن هذه الخطوة ستدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، نظراً لتنوع المحفظة الاستثمارية الناجمة عن الكيان الجديد واتساعها.



وأضاف معاليه: «تعد الشركة القابضة الجديدة مساراً معززاً للنمو الاقتصادي المستدام وممكّناً جديداً للتنويع الاقتصادي في الإمارة، من خلال خلق منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في قطاعات وأنشطة استراتيجية عدة.

كما يمثل الكيان الجديد ضماناً لتطبيق المنافسة العادلة واستدامتها في الاقتصاد المحلي، وداعماً جديداً ذا طبيعة خاصة لعناصر الاستدامة المالية في حكومة دبي».

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