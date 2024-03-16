شراكة بين نظام الخصم المباشر و«كيݒر» لتسهيل إجراءات المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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أبرم «نظام الخصم المباشر» في دبي شراكة مع «كيݒر Keyper»؛ المنصة المتخصصة لإدارة العقارات مدعومة بالتكنولوجيا، وذلك لغرض انشاء منصة رقمية لمدفوعات الإيجار، تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته لجميع المستأجرين والملاك في دولة الإمارات.

يؤدي نظام الخصم المباشر إلى خصم الإيجار تلقائياً من الحساب المصرفي للمستأجر بموجب شروط متفق عليها مسبقاً ويعكس تماماً الوظائف التي تؤديها الشيكات المؤجلة. تتخلّص هذه التقنية من النظام المعرّض للأخطاء فيما يتعلق بقبول الشيكات وإدارتها ومعالجتها، وتتوافق بسلاسة مع التوجيهات الاستراتيجية للمصرف المركزي وحكومة الإمارات العربية المتحدة للانتقال نحو طرق الدفع الحديثة.

كجزء من مشروع إطلاق هذا النظام، تقوم شركة «كيݒر» بدمج خدمات تسهيل الإيجار (استأجر الآن وادفع لاحقاً) في عملية الإيجار، ما يوفر للمستأجر المرونة اللازمة لأداء دفعات رقمية شهرية، مع ضمان حصول المالك على مدفوعات الإيجار مقدماً. بفضل نظام الخصم المباشر، من المتوقع أن يؤدي هذا التحوّل نحو المدفوعات الرقمية إلى تعزيز تجربة الإيجار لكل من الملاك والمستأجرين بشكل كبير، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بمعالجة دفع الإيجار. وتعتبر هذه المبادرة مفيدة بشكل خاص للمستثمرين العقاريين غير المقيمين في دبي، حيث توفر لهم وسيلة سهلة لتأجير عقاراتهم واستلام المدفوعات رقمياً مهما كان مكان وجودهم حول العالم.

على الرغم من التقدم السريع في الحلول الرقمية والمبادرات العديدة التي تهدف إلى تشجيع الإقبال، إلا أنّ اعتماد مدفوعات الإيجار الرقمية كان بطيئاً، حيث لا يزال 95% من المستأجرين مجبرين على الدفع بالشيكات. لهذا السبب، يلبي هذا التعاون الجديد على وجه التحديد احتياجات أصحاب العقارات من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون الآن غالبية العقارات المستأجرة في دبي.

وقال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيݒر»: «نحن متحمّسون للتعاون مع شركة نظام الخصم المباشر لتقديم هذا الحل الرقمي الثوري لدفع الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيكات من مخلّفات الماضي، كما أنّ الحاجة لهذا الحل كانت واضحة لأنّ جميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي غير راضين عن الشيكات، ولكنهم يفتقرون إلى بديل قابل للتطبيق يحافظ على وظائف وأمن الشيكات دون إضافة أي تعقيدات ينبغي أخذها بعين الاعتبار».

وأضاف: «إنّ عدم اعتماد المصارف نظام الخصم المباشر يُعتبر إضافة كبيرة بالنسبة إلينا، إذ إنّ دمج الخصم المباشر في خدمتنا يساعد عدداً كبيراً من أصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع المستحقات والقروض المصرفية المضمونة بممتلكاتهم».

وقال عمير بت، الرئيس التنفيذي لشركة نظام الخصم المباشر: «تمثل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالابتكار ورؤيتنا لتبسيط وتعزيز عملية الإيجار لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. ويتيح لنا التعاون مع شركة «كيݒر» فرصة لتوسيع نطاق وصولنا والمساهمة في التحول الرقمي لسوق الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواءمته مع المدن العالمية المماثلة الأخرى. معاً، نضع معياراً جديداً لسوق الإيجار بأكمله، ما يجعل العملية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الاستخدام».

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