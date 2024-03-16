800 شركة جديدة تستقطبها «جافزا» خلال 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي - «جافزا»، أكثر من 10100 شركة مع نهاية العام الماضي 2023، منها 800 شركة جديدة استقطبتها المنطقة الحرة خلال العام الماضي.

ووفق بيانات صدرت عن «موانئ دبي العالمية - دي بي ورلد»، نجحت جافزا في نسب الإشغالات لديها خاصة على صعيد المستودعات والأراضي والمكاتب ومساكن العمال قيد الإنشاء، حيث ارتفعت نسب إشغال المستودعات في نهاية 2023 إلى 93%، مقارنة بـ89% بنهاية 2022.

وكذلك ارتفعت إشغالات الأراضي لتصل إلى 91%، مقارنة مع 79%، ومواقع وسكنات العمال قيد الإشغال التي ارتفعت من 79% كما في نهاية 2022، لتصل إلى 81% في نهاية العام الماضي 2023، فيما استقر أداء وإشغالات المكاتب عند مستوياتها السنوية مسجلة إشغالات عند 79%.

شركاء

ووفق البيانات، حلت السوق الهندية أولاً كأكبر الأسواق الخارجية التي تصدر إليها «جافزا» منتجاتها بحصة 13%، باكستان 6%، الصين 5%، إيران 4%، العراق 4%، الولايات المتحدة الأمريكية 4%، مصر 3%، السعودية 3%، كينيا 2%، جيبوتي 2%، الكويت 2%، تنزانيا 2%، الصومال 2%، تركيا 2%، والمملكة المتحدة ونيجيريا وجنوب إفريقيا وهولندا وقطر واليابان 1% لكل منها،.

فيما بقية المناطق 40%. أما من حيث الواردات فحلت الصين أولاً بحصة الربع 25%، الهند ثانياً 13%، الولايات المتحدة الأمريكية 8%، باكستان 4%، اليابان 4%، مصر 3%، تركيا 3%، إيطاليا 2%، بلجيكا 2%، كوريا الجنوبية 2%، ألمانيا وتايلند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وماليزيا 2% لكل منها، فيما فيتنام وهولندا والسعودية وسنغافورة 1%.

قطاعات

واستحوذت المركبات وأجزاؤها على الحصة الأكبر من واردات المنطقة الحرة لجبل علي بحصة 15%، والصناعات الكهربائية ثانياً بحصة 6%، والأعلاف الحيوانية بـ5%، والإلكترونيات الشخصية 5%، الفواكه والمكسرات 5%، منتجات الحديد 4%، الأخشاب 4%، مواد البناء 4%، الأطعمة والمواد الغذائية 4%، الكيماويات 4%، البوليمير والبلاستيك 4%.

وفي الصادرات، استحوذت منتجات الحديد أكبر القطاعات تجارة بحصة 11%، المركبات وأجزاؤها 9%، المنتجات النفطية والهيدروكربونية 6%، البلاستيك والبوليمرات 5%، المنتجات الكيماوية 5%، المواد الغذائية 5%، الصناعات الكهربائية 5%، مواد البناء 5%، الورق 3%.

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